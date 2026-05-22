鉅亨網編譯段智恆 2026-05-22 21:30

《彭博》周五 (22 日) 援引知情人士消息報導，阿拉伯聯合大公國 (UAE) 近期加大外交斡旋力道，與沙烏地阿拉伯、卡達一同敦促美國總統川普，應給予伊朗談判更多機會，避免中東衝突再度升級。

連盟友都怕了！阿聯、沙國與卡達齊勸川普別再打伊朗(圖：REUTERS/TPG)

知情人士表示，三國領袖近日分別與川普通話，強調若戰火重啟，伊朗及其支持的武裝勢力可能再度報復，恐使波灣經濟陷入混亂。三國也向川普表示，單靠軍事行動恐難以達成美國長年對伊朗的戰略目標。

‌



白宮尚未對相關消息做出回應。

報導指出，阿聯此次立場轉變格外受到關注。相較其他波灣國家，阿聯過去對伊朗態度較為強硬，也是伊朗攻擊中受創最嚴重的國家之一。

今年 2 月底，美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗及其支持的伊拉克武裝組織隨即向波灣地區發射大量無人機與飛彈，造成多人死亡，並重創港口與能源基礎設施。直到 4 月初，美伊才宣布停火。

彭博經濟 (Bloomberg Economics) 分析師 Dina Esfandiary 指出，波灣國家當時「最擔心的情況全部成真」，不但被迫捲入美伊衝突，也承受大部分經濟與安全衝擊。如今若停火無法轉化為長期協議，中東恐再次面臨軍事對抗風險。

波灣國家憂荷姆茲危機重演

雖然阿聯、沙國與卡達對未來外交協議內容與對伊朗強硬程度仍存在分歧，但三國目前一致希望避免局勢再次失控。

伊朗在戰爭初期曾實質封鎖荷姆茲海峽，嚴重衝擊波灣國家石油與天然氣出口，也推升全球能源價格。本周四除阿曼外，其餘波灣合作委員會 (GCC) 成員國聯合致函國際航運監管機構，反對伊朗永久控制荷姆茲海峽航運。

儘管伊朗軍方在戰爭中遭受重創，多名高層遭暗殺，但市場仍憂心其報復能力尚未消失。就在上週日，阿聯一座核電廠遭無人機攻擊，阿布達比指控幕後與伊朗支持的伊拉克民兵有關。

川普本周一則透露，他已與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼 (Mohammed bin Salman)、阿聯總統阿聯總統穆罕默德(Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan)，以及卡達元首塔米姆(Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani) 通話，三人都勸阻美國不要再次對伊朗動武。

不過，部分波灣領袖仍擔心，以色列可能說服川普重新對伊朗展開軍事行動。以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 近期便多次暗示，仍有必要進一步削弱伊朗軍事能力。

川普面臨戰爭與油價雙重壓力

目前川普政府處境也日益尷尬。儘管川普曾揚言摧毀伊朗彈道飛彈計畫，甚至暗示推翻伊朗政權，但這場戰事已讓美國付出數百億美元代價。

隨著荷姆茲海峽危機推升能源價格，美國國內對戰爭的不滿情緒也逐漸升高。川普近期態度反覆，一方面警告可能對伊朗發動大規模空襲，另一方面又稱雙方接近達成和平協議。

知情人士指出，沙國支持透過巴基斯坦進行斡旋，認為伊朗核武與飛彈問題只能透過談判解決。沙國與阿聯目前都主張，美國應優先迫使伊朗重新開放荷姆茲海峽，並持續對伊朗港口維持海上封鎖，以增加談判壓力。

卡達則持續支持巴基斯坦主導的調停工作，強調區域降溫符合中東各國利益。