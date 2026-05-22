鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-22 18:00

全球糧食供應正面臨罕見的四重壓力，從中東地緣衝突引發的供應鏈斷裂，到極端氣候的歷史性考驗，聯合國糧農組織 (FAO) 本周預警一場潛在的全球糧食危機恐在 6 至 12 個月內爆發。

化肥斷、油價飆、乾旱與超級聖嬰現象逼近！聯合國：全球糧荒最快6個月後爆發(圖:shutterstock)

FAO 警告，若各國政府不採取緊急行動，嚴峻的糧荒最快將於今年下半年至明年上半年浮現。

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聯合國開發計劃署 (UNDP) 署長 Alexander De Croo 措辭更為直接，直言受化肥產量驟降影響，今年 9 月或 10 月，世界許多地方將出現糧食短缺問題，而目前的數據顯示，即便在中東戰事爆發前，全球遭受嚴重飢餓的人口數量早已處在歷史高點。

這場風暴的核心導火線是伊朗封鎖荷姆木茲海峽，切斷了全球化肥命脈。

FAO 指出，荷姆茲海峽封鎖將在半年至一年內引發糧價劇烈波動，各國對化肥使用、進口決策將直接決定危機時程。由於供應中斷，北半球數百萬農民在春季播種季未能取得足夠化肥，即便有貨，價格也讓人多數望而卻步。

近期調查顯示，高達 70% 美國農民因價格過高，無力購買全部所需的春季化肥。

隨著伊朗議會及伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 釋出強硬軍事意圖，荷姆海峽短期重啟機會渺茫，化肥危機恐持續發酵。

這股漲價壓力還擴散至能源端，幾乎所有農機依賴的柴油價格正大幅攀升，美國全國柴油均價約每加侖 5.5 美元，農業重鎮加州更是衝破 7.4 美元，直接推高生產成本，加州作為全美蔬果產量第一的州，這波成本必將傳導至消費端。

與此同時，美國農業核心產區正遭受歷史性乾旱重創。今年前 3 月是有紀錄以來最乾燥的年初，西德州地面甚至出現可吞沒手掌的裂縫。

美國農業部 (USDA) 數據印證了這場災情。今冬小麥產量預計僅 156 億蒲式耳，較 2025 年驟降 21%，創 1972 年來新低，收穫面積僅 2200 萬英畝，棄收率超過 32%，意味近三分之一作物未收成。

更嚴峻的是，今年春季小麥種植面積更將創下 1919 年有紀錄以來新低，對比當時美國人口 1.04 億與現時逾 3.4 億的糧食需求差距，供給缺口正加速惡化。

在上述雙重打擊之上，「超級聖嬰現象」的逼近恐成壓垮糧食系統的最後一根稻草。

美國國家氣象局 (NWS) 已發出預警，奧爾巴尼大氣科學教授 Paul Roundy 評估，此次成為有史最強聖嬰事件的機率約 50%，數週前僅 20%。

數據顯示，1877 至 1878 年超級聖嬰曾引發全球大飢荒致 5000 萬人死亡。FAO 擔憂此次將加劇本已脆弱的生產體系。