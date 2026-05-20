鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-21 02:30

聯準會 (Fed) 周三 (20 日) 最新公布的 4 月會議紀錄顯示，愈來愈多官員開始擔憂伊朗戰爭帶來的通膨壓力，甚至有多數決策官員認為，若通膨持續高於 2% 目標，未來可能需要重新升息，顯示 Fed 政策立場已明顯轉向鷹派。

根據 4 月 28 日至 29 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄，儘管 Fed 當時決定維持聯邦基金利率在 3.5% 至 3.75% 區間不變，但會中出現 4 張反對票，創 1992 年以來最多，反映官員對未來利率方向分歧加劇。

‌



會議紀錄指出，多數官員認為，若通膨持續高於 Fed 的 2% 目標，「進一步政策緊縮可能變得適當」。多名官員也希望刪除會後聲明中暗示未來可能降息的措辭，以避免市場誤解 Fed 仍偏向寬鬆。

Fed 在聲明中原本保留「額外調整利率」的文字，市場普遍解讀為保留未來降息可能性。不過，部分官員主張，應移除相關內容，以維持未來升息選項彈性。

伊朗戰爭推升通膨 成 Fed 最大憂慮

會議紀錄顯示，Fed 官員普遍認為，伊朗戰爭對能源價格與整體通膨將帶來「重大影響」，但對衝擊持續時間仍存在不同看法。

多數官員指出，通膨回落至 2% 的時間可能比原先預期更久。隨著荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 幾乎封鎖，能源價格飆升，美債殖利率也同步上揚，Fed 近期對通膨風險態度明顯轉趨保守。

近期公布的美國就業與通膨數據也持續高於市場預期，進一步強化 Fed 對價格壓力的擔憂。市場目前愈來愈認為，相較於經濟急速放緩，通膨失控才是伊朗戰爭帶來的主要風險。

儘管 Fed 官員仍普遍認為美國就業市場正逐步穩定，但也坦言勞動市場仍顯脆弱。

利率期貨市場目前已開始反映升息預期。根據聯邦基金利率期貨，截至本周二，市場已計入年底前約 21 個基點的緊縮幅度，代表投資人認為 Fed 於 2026 年再次升息 1 碼 (25 個基點) 的機率明顯升高。

華許接任 Fed 主席後 將面臨首場考驗

此次會議也是鮑爾 (Jerome Powell) 最後一次主持 FOMC 會議。前 Fed 理事華許 (Kevin Warsh) 將於周五 (22 日) 在白宮宣誓就任 Fed 主席，外界普遍認為，他接手後將面臨高通膨與市場升息預期升溫的雙重壓力。

美國總統川普先前曾明言，希望 Fed 能降息，並暗示這是他挑選 Fed 主席的重要考量之一。不過，華許在參議院聽證會上否認川普曾要求他降息，並承諾維護 Fed 政策獨立性。

市場目前正觀察，華許是否能說服其他 Fed 官員，相信 AI 提升生產力將有助壓低通膨，進而抵消能源價格上漲帶來的短期壓力。