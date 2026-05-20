鉅亨網新聞中心 2026-05-20 22:19

伊朗革命衛隊 (IRGC) 海軍周三 (20 日) 發表聲明，宣稱在過去 24 小時內，共有 26 艘船隻在該部隊的協調與安保下，成功通過了全球能源運輸樞紐——荷姆茲海峽。這些船隻包括油輪、貨櫃船及其他各類商船。

油價日內下挫 伊朗革命衛隊：24小時內26艘船隻獲准通行荷姆茲海峽(圖:shutterstock)

根據伊朗革命衛隊海軍指揮官的說法，目前任何通過荷姆茲海峽的船隻，都必須事先獲得許可，並與伊朗武裝部隊及革命衛隊海軍進行嚴格的協調。

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自 2026 年 2 月 28 日伊朗與美國、以色列爆發戰爭以來，德黑蘭方面基本上封鎖了這條至關重要的水道。儘管目前的停火協議生效，但伊朗自 4 月 13 日起仍持續受到美國的海軍封鎖，因此伊朗堅持對該海峽的通行權進行實質掌控。

此前，南韓政府昨日證實，南韓一艘油輪已順利通過海峽，這是自戰事爆發以來首艘獲准通行的南韓船隻。市場觀察顯示，近期海上交通量略有回升，除了伊朗聲稱的 26 艘船外，另有 3 艘超級油輪嘗試穿越海峽。然而，有分析指出，伊朗官方公布的通行數字與船隻追蹤數據存在落差，其實際通行量可能較低。