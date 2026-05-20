鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-21 00:30

美國原油庫存大幅下滑，在伊朗戰爭導致荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 幾乎封鎖後，美國正迅速成為全球替代原油供應核心。隨著出口暴增、戰略儲油持續釋出，美國原油供應緩衝也開始快速消耗，市場擔憂夏季用油旺季恐進一步推升能源價格。

根據美國能源資訊署 (EIA) 周三 (20 日) 最新數據，美國上周原油庫存 (包含戰略儲油) 大減 1,780 萬桶，創歷史最大降幅，整體原油庫存降至近 1 年低點。若排除戰略儲油(SPR)，商業原油庫存也減少約 900 萬桶。

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(圖：ZeroHedge)

與此同時，美國戰略儲油釋放速度持續加快。上周 SPR 流入市場規模達每日 140 萬桶，創單周歷史新高。部分原油甚至被運往海外，以協助亞洲與歐洲買家彌補中東供應缺口。

荷姆茲海峽約占全球五分之一原油運輸量，在戰爭影響下，全球買家正積極尋找替代供應來源。美國原油出口本月平均已達每日 530 萬桶，若維持至月底，將創歷史新高。美國近期甚至首度成為原油淨出口國。

市場人士指出，美國出口增加與戰略儲油釋放，是近期國際油價未進一步失控的重要原因之一。目前布蘭特原油價格仍維持在每桶 100 美元附近震盪。

油價高檔震盪 市場關注荷姆茲局勢

儘管油價近期自高點回落，但市場情緒仍高度緊張。美國總統川普日前表示，伊朗戰爭將「很快結束」，並稱伊朗非常希望達成協議，油價也將隨之大跌。

受和平談判樂觀情緒帶動，加上中國與南韓油輪重新通過荷姆茲海峽，國際油價周三回落，美國西德州原油 (WTI) 原油一度跌破每桶 100 美元。

不過，伊朗革命衛隊 (IRGC) 隨後警告，若美國或以色列再次對伊朗發動攻擊，戰事可能擴大至中東以外地區，並強調伊朗尚未動用全部軍事能力。

分析機構 Wood Mackenzie 警告，若戰爭延續至年底，油價可能飆升至每桶 200 美元；若能迅速達成停火協議，布蘭特原油年底則可能回落至 80 美元。

Wood Mackenzie 經濟主管馬丁 (Peter Martin) 指出，荷姆茲海峽是全球能源市場最關鍵的瓶頸之一，若長期封鎖，影響將不只是能源問題，而是可能波及工業活動、全球貿易與經濟成長。

美國汽油價格飆升 川普面臨政治壓力

在供應吃緊背景下，美國汽油庫存也持續下降。EIA 數據顯示，美國汽油庫存已連續 14 週下滑，目前處於 2014 年以來最低季節水準。

此外，美國原油交割重鎮庫欣 (Cushing) 庫存也快速接近「最低安全庫存水位」(tank bottoms)，顯示供應壓力正持續升高。

目前美國全國平均汽油價格已升至每加侖 4.55 美元，逼近 2022 年以來最高水準。隨著本周末美國陣亡將士紀念日 (Memorial Day) 假期展開，夏季開車旺季也將正式啟動，市場預期美國民眾恐面臨史上最昂貴的國殤日油價。