鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-20 17:40

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 即將公布最新財報，市場不只關注其能否再次繳出超預期成績，更在觀察 AI 熱潮是否仍足以支撐股價續創新高；儘管財報後短線常出現獲利了結賣壓，但分析師認為，在大型科技公司持續擴大 AI 資本支出的背景下，輝達未來數年的營收與獲利成長動能依然強勁，長期投資價值仍備受看好。

根據《The Motley Fool》報導，被視為蓬勃發展的 AI 市場的風向標與關鍵支柱的輝達將於美東時間週三（20 日）收盤後，公布 2027 會計年度第一季（截至 4 月 26 日）財務報告。

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輝達目前是全球最大的獨立繪圖處理器（GPU）製造商，全球多數頂尖 AI 企業均仰賴其資料中心 GPU，用於訓練大型語言模型（LLM）及各類演算法。

此外，輝達透過自有的軟體生態系與服務，進一步鞏固客戶黏著度。

過去一年，輝達的實際營收與每股盈餘均多次超越分析師預期，然而股價表現卻出現反常現象：在財報公布後的隔天，其股價卻有四次中出現三次下跌。

分析指出，這種「獲利了結」的走勢其實並不令人意外，但那些在財報公布後賣出輝達股票的投資人，過去一年其實錯失了相當可觀的後續漲幅。

分析師預期，輝達在 2027 會計年度的營收與每股盈餘將分別成長 73% 與 67%；而以今年預估獲利計算，目前股價本益比仍只有 27 倍，看起來依然不算昂貴。