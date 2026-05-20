鉅亨網編譯段智恆 2026-05-21 01:30

臉書 (Facebook) 母公司 Meta(META-US)執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 向員工表示，公司今年預計不會再進行新一輪全公司裁員，希望在大規模組織重整後穩定內部士氣與 AI 轉型方向。

根據《路透》取得的內部備忘錄，祖克柏周三 (20 日) 向員工表示：「我想明確說明，我們預期今年不會再有全公司範圍的裁員。」他也坦承，公司過去在內部溝通上未達理想標準，未來希望進一步改善資訊透明度。

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Meta 同一天宣布重大組織調整，裁減全球約 10% 員工，同時另有約 7,000 名員工被轉調至 AI 工作流程相關新計畫。整體而言，本周宣布的裁員與內部調動，影響人數約占 Meta 總員工數 20%。

部分人事調整其實已提前展開，其餘員工則於周三陸續接獲通知。

這波重整反映 Meta 正全面加速 AI 布局。公司近年持續加碼 AI 基礎建設與 AI 代理 (AI agents) 技術，希望未來不僅在產品中導入 AI，也將 AI 深度整合進公司內部工作模式與營運流程。

祖克柏近年持續將 AI 視為 Meta 核心戰略之一，積極推動生成式 AI、智慧助理與廣告自動化技術，試圖在 OpenAI、Google(GOOGL-US) 與 Anthropic 等競爭對手夾擊下維持領先地位。

《路透》先前曾報導，Meta 原本規劃今年稍晚進一步進行大規模裁員，因此祖克柏此次表態，也被市場視為試圖平息內部對持續裁員的擔憂。