鉅亨網編譯段智恆 2026-05-21 00:40

《華爾街日報》(WSJ)周三 (20 日) 援引知情人士消息報導，ChatGPT 開發商 OpenAI 傳出正加速推動首次公開募股 (IPO) 計畫，並已與高盛 (GS-US)、摩根士丹利(MS-US) 等投行合作，準備最快於未來幾天內秘密提交 IPO 申請文件。

根據知情人士透露，OpenAI 目前正與投行團隊共同起草 IPO 招股說明書，並計劃以保密方式向監管機構提交文件，最快可能本週五完成申報。消息人士指出，OpenAI 目標最快於 9 月上市，但相關時程仍可能變動。

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由執行長阿特曼 (Sam Altman) 領導的 OpenAI，近年因 ChatGPT 爆紅而成為 AI 產業核心企業之一，也被視為全球 AI 熱潮最大受惠者之一。

OpenAI 本周稍早才剛跨過 IPO 重要障礙之一。公司在與共同創辦人馬斯克的法律戰中取得勝利，法院裁定對 OpenAI 有利。不過，馬斯克已表示將提出上訴。

馬斯克近年持續批評 OpenAI 偏離創立初衷，雙方關係急速惡化。另一方面，馬斯克旗下 SpaceX 也傳出正準備公開 IPO 文件，市場預期最快 6 月展開上市程序。

儘管 OpenAI 在生成式 AI 領域仍具領先地位，但市場也開始關注其龐大資本支出與獲利能力。公司目前正大舉投資 AI 資料中心與算力基礎建設，未來能否創造足夠營收支撐相關支出，將成為投資人關注焦點。

此外，OpenAI 近期也面臨競爭壓力升高。AI 新創 Anthropic 近月成長速度加快，旗下 AI 工具在企業工作場景中的導入速度快速提升，被市場視為 OpenAI 最主要競爭對手之一。