美股

「這支AI股」成最大贏家！外媒：將是2026年底那斯達克表現最佳股票

鉅亨網編譯莊閔棻

人工智慧（AI）基礎建設股持續引領那斯達克多頭行情，而在眾多競爭者中，記憶體大廠 SanDisk (SNDKV-US) 以年初至今高達 526% 的漲幅，遙遙領先那斯達克 100 指數中所有成份股。美媒預測，到 2026 年底，Sandisk 將成為那斯達克表現最佳的股票。

cover image of news article
「這支AI股」成最大贏家！外媒：將是2026年底那斯達克表現最佳股票。(圖：Shutterstock)

根據美國財經媒體《The Motley Fool 》報導，Sandisk 近年的股價走勢堪稱傳奇。2025 年 2 月，該公司正式從威騰電子 (WDC-US) 分拆獨立，同年股價一舉暴漲近 560%。


值得一提的是，威騰電子早在 2016 年收購 Sandisk，卻在不到十年後選擇再度將其分拆。

重組後的 Sandisk 整合了原威騰電子的快閃記憶體產品線，業務橫跨資料儲存裝置、邊緣運算與資料中心市場，架構更為完整。

2026 會計年度第三季（截至 4 月 3 日），Sandisk 財報數據全面超越市場預期。營收達 59.5 億美元，年增 251%；淨利 36.1 億美元，年增幅達 287%，對比去年同期虧損 19.3 億美元，大幅翻正。

Sandisk 每股盈餘為 23.03 美元，與 2025 年第三季每股虧損 13.33 美元相比，實現戲劇性反轉。

其中，資料中心業務年增達 645%，營收 14.6 億美元，為成長最快的部門；邊緣運算業務亦強勁成長 295%，貢獻營收 36.6 億美元。

管理層對第四季展望同樣信心十足，預估營收介於 77.5 億至 82.5 億美元之間，以中位數計算較去年同期成長約 320%。

分析師指出，AI 基礎建設可說是那斯達克 2026 年最強勁的驅動力，相關個股普遍受惠於全球 AI 建設的龐大需求。

其中，英特爾 (INTC-US) 主攻資料中心晶片與 AI 加速器，而 Sandisk、希捷科技 (STX-US) 、威騰電子及美光 (MU-US) 則在儲存容量與記憶體領域深度佈局，共同構成 AI 時代不可或缺的底層基礎設施。

據預測，全球 AI 市場規模將從 2025 年的 3,909 億美元大幅擴張至 2033 年的 3.5 兆美元，年複合成長率逾 30%。

報導指出，在這場 AI 基礎建設淘金熱中，Sandisk 無疑已搶得先機，成為當前最耀眼的市場明星。


文章標籤

SanDisk那斯達克AI人工智慧基礎建設科技記憶體威騰電子美光英特爾資料中心財報美股股市儲存TOP

相關行情

台股首頁我要存股
NASDAQ26225.15-1.54%
SanDisk Corp%
威騰電子482.049-1.45%
英特爾108.77-6.18%
希捷科技795.47-1.15%
美光科技724.66-6.62%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty