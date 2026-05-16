「這支AI股」成最大贏家！外媒：將是2026年底那斯達克表現最佳股票
鉅亨網編譯莊閔棻
人工智慧（AI）基礎建設股持續引領那斯達克多頭行情，而在眾多競爭者中，記憶體大廠 SanDisk (SNDKV-US) 以年初至今高達 526% 的漲幅，遙遙領先那斯達克 100 指數中所有成份股。美媒預測，到 2026 年底，Sandisk 將成為那斯達克表現最佳的股票。
根據美國財經媒體《The Motley Fool 》報導，Sandisk 近年的股價走勢堪稱傳奇。2025 年 2 月，該公司正式從威騰電子 (WDC-US) 分拆獨立，同年股價一舉暴漲近 560%。
值得一提的是，威騰電子早在 2016 年收購 Sandisk，卻在不到十年後選擇再度將其分拆。
重組後的 Sandisk 整合了原威騰電子的快閃記憶體產品線，業務橫跨資料儲存裝置、邊緣運算與資料中心市場，架構更為完整。
2026 會計年度第三季（截至 4 月 3 日），Sandisk 財報數據全面超越市場預期。營收達 59.5 億美元，年增 251%；淨利 36.1 億美元，年增幅達 287%，對比去年同期虧損 19.3 億美元，大幅翻正。
Sandisk 每股盈餘為 23.03 美元，與 2025 年第三季每股虧損 13.33 美元相比，實現戲劇性反轉。
其中，資料中心業務年增達 645%，營收 14.6 億美元，為成長最快的部門；邊緣運算業務亦強勁成長 295%，貢獻營收 36.6 億美元。
管理層對第四季展望同樣信心十足，預估營收介於 77.5 億至 82.5 億美元之間，以中位數計算較去年同期成長約 320%。
分析師指出，AI 基礎建設可說是那斯達克 2026 年最強勁的驅動力，相關個股普遍受惠於全球 AI 建設的龐大需求。
其中，英特爾 (INTC-US) 主攻資料中心晶片與 AI 加速器，而 Sandisk、希捷科技 (STX-US) 、威騰電子及美光 (MU-US) 則在儲存容量與記憶體領域深度佈局，共同構成 AI 時代不可或缺的底層基礎設施。
據預測，全球 AI 市場規模將從 2025 年的 3,909 億美元大幅擴張至 2033 年的 3.5 兆美元，年複合成長率逾 30%。
報導指出，在這場 AI 基礎建設淘金熱中，Sandisk 無疑已搶得先機，成為當前最耀眼的市場明星。
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