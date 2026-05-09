鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-09 22:00

根據《巴隆周刊》報導，道瓊市場數據顯示，美光週五（8 日）單日暴漲逾 15%，本週累計漲幅達 36%，寫下該股自 2008 年以來最佳單週紀錄。

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專攻快閃記憶體的 SanDisk 同樣不遑多讓，週五單日大漲逾 16%，本週累計漲幅達 30%。自去年 2 月從威騰電子 (WDC-US) 分拆獨立上市以來，閃迪股價累計飆升約 4100%。

分析指出，此波漲勢的核心驅動力依然是 AI。各大科技巨頭最新季度財報均顯示，AI 相關資本支出持續加碼，晶片零組件供不應求，記憶體晶片更是短缺重災區。

在此背景下，SanDisk 上週公布的財報因此能輕鬆超越市場預期。

供給瓶頸持續收緊也推升記憶體價格上揚。根據《路透》報導，多家科技公司已主動向南韓記憶體晶片製造商 SK 海力士提出，願意投資其生產線並資助設備採購。

AI 需求面熱度同樣未減。僅本週就有多項重大消息接連傳出：Anthropic 同意租用 SpaceX 的 AI 運算資源；超微半導體 (AMD-US) 公布的資料中心銷售額大幅成長；網路服務商 Akamai 科技 (AKAM-US) 則與一家未具名 AI 模型業者簽下高達 18 億美元的基礎建設合約。

法國巴黎銀行分析師 Nick Jones 在研究報告中指出，近期各類消息均顯示 AI 基礎建設需求依然強勁，基礎設施規模越大，對記憶體晶片的需求就越高。

值得注意的是，儘管美光和 Sandisk 股價大幅飆升，兩家公司的估值仍相對合理。

報導指出，Sandisk 目前股價約為未來 12 個月預期每股盈餘的 9.5 倍，美光則為 8.6 倍，與一年前的水準相當，且遠低於費城半導體指數 25.9 倍的平均本益比，顯示投資人此番追買並非單純炒作。