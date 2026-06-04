鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-06-05 05:50

美股週四 (4 日) 漲跌互見，道瓊工業指數在金融與醫療保健類股帶動下暴漲近 900 點並改寫歷史新高，但科技股受到博通 (AVGO-US) 財測引發的 AI 題材疑慮衝擊，拖累費城半導體指數挫超 2%。

道瓊工業指數暴漲 874.86 點，漲幅 1.73%，收在 51,561.93 點，創歷史收盤新高。標普 500 指數上漲 30.63 點或 0.41%，收報 7,584.31 點；那斯達克指數則下跌 23.02 點或 0.09%，收在 26,830.96 點。

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市場焦點落在 AI 概念股，博通 (AVGO-US) 財報雖優於市場預期，但因 AI 晶片展望未能進一步上修，導致半導體族群週四遭遇獲利了結賣壓，其中，記憶體與儲存族群成為重災區，美光 (MU-US) 與 Sandisk (SNDK-US) 分別大跌超過 7% 與 3%。

中東局勢也持續牽動市場神經，由於市場預期美國與伊朗正朝和平協議邁進，加上以色列與黎巴嫩達成有條件停火協議，國際油價週四走低。不過，由於雙方零星衝突仍未完全停止，停火協議能否穩定落實仍存在不確定性。

經濟數據方面，美國截至 5 月 30 日當週初領失業救濟金人數增加至 22.5 萬人，創今年 2 月以來新高，略高於市場預期。不過整體水準仍處於歷史低檔區間，顯示勞動市場尚未出現明顯惡化跡象。

美股週四 (4 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 874.86 點，或 1.73%，報 51,561.93 點。

那斯達克指數下跌 23.02 點，或 0.09%，報 26,830.96 點。

S&P 500 指數上漲 30.63 點，或 0.41%，報 7,584.31 點。

費城半導體指數下跌 299.46 點，或 2.15%，報 13,617.50 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 408.43 點，或 2.23%，報 17,941.82 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭多數收紅。Meta (META-US) 上漲 0.74%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.31%；Alphabet (GOOGL-US) 強漲 3.68%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.17%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.51%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.88%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.78%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.94%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.58%。

企業新聞

台積電 ADR 週四升幅超 1.8% 至每股 444.76 美元，換算價 2798.43 元，折溢價率達 17.33%。

台積電 4 日舉行股東會，營收、每股盈餘創下歷史新高，預估第二季營收將達 390 億至 402 億美元，毛利率介於 65.5% 至 67.5%，台積電董事長暨總裁魏哲家表示，目前仍看不到公司成長「高原期」何時到來，笑稱投資人「如果要買股票，請繼續買」。

Raymond James 分析師 Karl Ackerman 警告，DRAM 與 NAND 價格高峰可能在 2026 年年中出現，較市場普遍預期提前，拖累美光 (MU-US) 週四重挫逾 7% 至約每股 997.17 美元，失守 1000 美元大關。

隨著半導體股遭遇獲利了結，資金轉向金融與醫療保健類股。高盛 (GS-US) 強升近 5%，市場看好其在 SpaceX 即將上市案中扮演關鍵角色。

運動服飾品牌 Lululemon Athletica (LULU-US) 週四收黑近 1%，盤後更直接下殺超 10%，主因公司下調全年營收與獲利財測，反映消費需求疲弱及多項不利因素持續影響業績表現。此外，公司對本季的營收與獲利展望也低於市場預期，進一步打擊投資人信心。

華爾街分析

晶片股近期漲勢過於強勁，不少個股接連創下歷史新高，在缺乏更大利多刺激下，市場開始出現獲利了結賣壓。

高盛研判，美股自 4 月以來在 AI 支出與科技股財報帶動下強勁反彈，但風險偏好指標 (RAI) 已升至 2021 年來高點，代表短線回報可能趨緩，市場修正風險正在升高。

不過高盛仍維持未來 12 個月加碼股票 (Overweight) 觀點，認為 AI 資本支出與企業獲利成長趨勢未變，若未來幾個月出現拉回，反而是逢低布局的買點。