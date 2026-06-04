鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
美股週四 (4 日) 漲跌互見，道瓊工業指數在金融與醫療保健類股帶動下暴漲近 900 點並改寫歷史新高，但科技股受到博通 (AVGO-US) 財測引發的 AI 題材疑慮衝擊，拖累費城半導體指數挫超 2%。
道瓊工業指數暴漲 874.86 點，漲幅 1.73%，收在 51,561.93 點，創歷史收盤新高。標普 500 指數上漲 30.63 點或 0.41%，收報 7,584.31 點；那斯達克指數則下跌 23.02 點或 0.09%，收在 26,830.96 點。
市場焦點落在 AI 概念股，博通 (AVGO-US) 財報雖優於市場預期，但因 AI 晶片展望未能進一步上修，導致半導體族群週四遭遇獲利了結賣壓，其中，記憶體與儲存族群成為重災區，美光 (MU-US) 與 Sandisk (SNDK-US) 分別大跌超過 7% 與 3%。
中東局勢也持續牽動市場神經，由於市場預期美國與伊朗正朝和平協議邁進，加上以色列與黎巴嫩達成有條件停火協議，國際油價週四走低。不過，由於雙方零星衝突仍未完全停止，停火協議能否穩定落實仍存在不確定性。
經濟數據方面，美國截至 5 月 30 日當週初領失業救濟金人數增加至 22.5 萬人，創今年 2 月以來新高，略高於市場預期。不過整體水準仍處於歷史低檔區間，顯示勞動市場尚未出現明顯惡化跡象。
美股週四 (4 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭多數收紅。Meta (META-US) 上漲 0.74%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.31%；Alphabet (GOOGL-US) 強漲 3.68%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.17%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.51%。
費城半導體族群賣壓沉重。AMD (AMD-US) 下跌 3.56%；博通 (AVGO-US) 重挫 12.59%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.94%；應用材料 (AMAT-US) 小漲 0.19%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.62%；美光 (MU-US) 大跌 7.74%。
台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.88%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.78%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.94%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.58%。
企業新聞
台積電 ADR 週四升幅超 1.8% 至每股 444.76 美元，換算價 2798.43 元，折溢價率達 17.33%。
台積電 4 日舉行股東會，營收、每股盈餘創下歷史新高，預估第二季營收將達 390 億至 402 億美元，毛利率介於 65.5% 至 67.5%，台積電董事長暨總裁魏哲家表示，目前仍看不到公司成長「高原期」何時到來，笑稱投資人「如果要買股票，請繼續買」。
Raymond James 分析師 Karl Ackerman 警告，DRAM 與 NAND 價格高峰可能在 2026 年年中出現，較市場普遍預期提前，拖累美光 (MU-US) 週四重挫逾 7% 至約每股 997.17 美元，失守 1000 美元大關。
隨著半導體股遭遇獲利了結，資金轉向金融與醫療保健類股。高盛 (GS-US) 強升近 5%，市場看好其在 SpaceX 即將上市案中扮演關鍵角色。
美銀表示，醫療成本趨勢的改善和利好的近期數據為聯合健康第二季獲利奠定了良好的基礎 ，聯合健康 (UNH-US) 勁揚超 5%，帶動道瓊指數刷新歷史高點。
運動服飾品牌 Lululemon Athletica (LULU-US) 週四收黑近 1%，盤後更直接下殺超 10%，主因公司下調全年營收與獲利財測，反映消費需求疲弱及多項不利因素持續影響業績表現。此外，公司對本季的營收與獲利展望也低於市場預期，進一步打擊投資人信心。
華爾街分析
晶片股近期漲勢過於強勁，不少個股接連創下歷史新高，在缺乏更大利多刺激下，市場開始出現獲利了結賣壓。
高盛研判，美股自 4 月以來在 AI 支出與科技股財報帶動下強勁反彈，但風險偏好指標 (RAI) 已升至 2021 年來高點，代表短線回報可能趨緩，市場修正風險正在升高。
不過高盛仍維持未來 12 個月加碼股票 (Overweight) 觀點，認為 AI 資本支出與企業獲利成長趨勢未變，若未來幾個月出現拉回，反而是逢低布局的買點。
(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)
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