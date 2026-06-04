鉅亨網新聞中心 2026-06-05 03:00

摩根士丹利最新報告大幅調升記憶體大廠美光科技 (MU-US) 與 Sandisk Corporation(SNDK-US) 目標價，認為市場需求正以遠超供給的速度成長，供需失衡短期內難以改善，並預估，本輪記憶體短缺將至少持續 2 至 3 年，甚至可能延續更久。

記憶體還會再缺兩年 大摩狂升美光、SanDisk目標價。(圖:shutterstock)

在最新的報告中，大摩將美光的目標價從 520 美元直接翻倍調升至 1,050 美元，同時將 SanDisk 的目標價從 1,100 美元大幅上調至 1,750 美元。

‌



大摩分析師約瑟夫 · 摩爾（Joseph Moore）指出，隨著人工智慧（AI）基礎設施建設如火如荼地展開，DRAM 晶片已成為最主要的發展瓶頸，而各大科技巨頭為了維持 AI 算力的擴張，仍持續願意為此支付高昂的溢價。

針對市場關注的產能擴張問題，摩爾強調，限制記憶體晶片供給增長的關鍵障礙並非廠商的投資意願，而是物理層面的硬性約束，包括無塵室產能不足以及艾司摩爾（ASML）EUV 微影機的供應受限。

這些無法在短期內解決的實體瓶頸，使得記憶體廠商即便想要大規模擴產也面臨阻礙，進而直接支撐了記憶體行業邁向「更長久、更高峰」的獲利週期。

基於 DRAM 定價將持續攀升的預測，大摩預估 5 月與 8 月的 DRAM 價格將分別年增 40% 和 15% 。

為此，大摩將美光 2026 與 2027 財年的每股獲利（EPS）預測，分別上調 4% 和 48%；SanDisk 分別獲得 12% 和 24% 的調升。

儘管今年以來美光與 SanDisk 的股價已分別累計上漲 242% 和 564%，大摩依然認為兩者未來仍有相當寬廣的上漲空間。

目前兩家公司的股價對應 2027 財年的估值均低於 10 倍市盈率（P/E），這意味著估值仍有多重擴張的潛力，強勁的業績勢頭遠未結束。

此外，大摩也點出了美光未來幾年的多個關鍵催化劑，包括 2026 年底即將進行的 HBM（高頻寬記憶體）合約重新談判。