美著名投資者建議「清空美股」！示警全球金融風暴將至、喊抱緊黃金與白銀

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-16 20:10

量子基金（Quantum Fund）聯合創辦人、傳奇投資大師羅傑斯（Jim Rogers）日前接受媒體專訪，就中美貿易博弈、全球通膨走勢、油價前景及資產配置策略等重大議題深入表態，並再度發出嚴厲警示，直指史上最嚴重的金融危機可能在今年席捲全球。

美著名投資者建議「清空美股」。(圖：REUTERS/TPG)

談及當前中美貿易緊張局勢，羅傑斯態度鮮明。他指出，關稅本質上屬於貿易限制措施，雖能讓少數人受益，但最終代價由普通民眾、納稅人與消費者共同承擔，對各國而言絕非好事。

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他強調自己始終推崇開放市場與自由貿易原則，稱「若由我來決策，我會實行零關稅」。

羅傑斯亦指出，歷史上霸權國家與崛起國家之間往往難免衝突，但中美兩國作為當今全球最重要的兩大經濟體，理應選擇合作共贏的發展路徑，而非持續對抗。

在地緣政治風險方面，羅傑斯直言，伊朗戰爭無論在外交或經濟層面均缺乏實質意義，並對美國的判斷提出質疑：「（美國總統）川普自認為清楚自己在做什麼，但實際上他對伊朗局勢的認知並不清晰。」

他預警，伊朗局勢持續升溫，加上全球石油儲量持續下滑，將導致未來數年油價居高不下，能源危機風險不可低估。

與此同時，他認為全球通膨並未真正退燒，未來仍將反覆出現。他以一句話提醒普通民眾：「如果有車，現在就去把油箱加滿吧，未來油價還會繼續上漲，情況只會更糟。」

羅傑斯示警：AI 泡沫與債務危機恐引爆史上最嚴重金融風暴

曾精準預判 1987 年股災、2000 年網路泡沫及 2008 年次貸危機的羅傑斯，此次再度拉響警報。

他明確點名人工智慧（AI）泡沫與各國債務持續攀升，將成為引爆新一輪全球金融危機的兩大導火索，且危機規模可能超越歷史上任何一次。

他以美國為例，坦言憂慮：「美國是有史以來最大的債務國，情況還在持續惡化。我知道屬於我們的時代即將終結，因為沒有任何國家能永遠維持這種局面而不出問題。我不想說這些，但我必須面對現實。」

面對通膨升溫與貨幣貶值的雙重壓力，羅傑斯也公開了自己的投資布局。他透露，目前已清空手中絕大多數國家的股票，包括全部美國股票，目前持有的股票部位集中於中國市場。

在抗通膨資產方面，他明確表示不會拋售黃金與白銀，並強調若金價回落，他將持續加碼買入，白銀亦然。