鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-13 12:00

《The Motley Fool》報導，美光 (Micron Technology)(MU-US) 與 Sandisk(SNDK-US) 是過去一年市場最火熱股票之一，受惠於人工智慧 (AI) 資料中心對記憶體晶片需求暴增，兩家公司營收與獲利大幅成長，為投資人帶來驚人報酬。兩檔半導體股都受惠於 AI 資料中心對記憶體晶片的強勁需求。而且，目前記憶體需求已強到美光與 SanDisk 都無法完全滿足，因此近幾個月記憶體價格顯著飆升。

在需求短期內看不到降溫跡象下，記憶體製造商正積極擴充產能。這也是為什麼科林研發 (Lam Research)(LRCX-US) 股價過去一年暴漲 293% 的原因。而對投資人來說，好消息是：這檔 AI 概念股仍有進一步上漲空間。

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記憶體短缺成科林研發成長催化劑

科林研發主要向晶圓代工廠、晶片製造商與整合元件製造廠 (IDM) 銷售晶圓與半導體製造設備。其中，39% 營收來自記憶體製造設備。

這也解釋了為何科林研發近期表現強勁。公司 2026 會計年度第三季 (截至 3 月 29 日) 營收年增 24%，達 58.4 億美元。獲利年增幅更高達 41%，主要受惠於高毛利產品銷售增加，以及工廠效率改善。

公司財測也顯示，這波強勁成長仍具延續性。科林研發預估第四季營收將達 66 億美元，意味年增幅可能達 27%。

更重要的是，公司認為，記憶體與晶圓代工設備的大規模投資，將進一步擴大其可服務市場，並確保未來維持強勁成長。

科林研發早在 2025 年初就指出，NAND Flash 製造商預計將在未來數年間投入 400 億美元，用於升級工廠、製造先進儲存裝置。如今公司認為，這些支出的大部分，將在 2027 年底前完成。同時，預期新增產能也將進一步擴大公司的市場機會。

科林研發已將 2026 年晶圓製造設備 (WFE) 支出預估，從原本的 1,350 億美元上調至 1,400 億美元。但公司同時認為，今年 WFE 支出仍有進一步上修空間，而 2027 年也有望延續穩健成長。

股價大漲後仍可望創高

過去一年，科林研發已是一檔「多倍股」。但在記憶體與整體半導體產業景氣持續強勁下，市場認為該股仍有進一步上漲空間，尤其是在獲利持續成長的情況下。

若科林研發 2028 會計年度每股盈餘 (EPS) 真的達到 9.53 美元，且當時本益比維持 43 倍 (與那斯達克指數平均水準相當)，股價有機會升至 410 美元。