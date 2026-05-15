鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-15 08:40

美債市場近期釋出明確訊號，投資人擔憂聯準會 (Fed) 在對抗通膨上可能已「落後形勢」，隨著新任聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 上任，市場甚至開始押注央行未來可能重新轉向升息。

美國 10 年期公債殖利率週四 (14 日) 升至 4.46%，較 2 月底大增約 50 個基點，逼近去年 6 月以來高點；30 年期公債殖利率小降 30 個基點，來到 5.03%，連續三個交易日維持 5% 以上，2 年期公債殖利率也接近 4%，創近一年新高。

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而就在前一日 (13 日) ，美國財政部標售 250 億美元 30 年期公債，得標殖利率達 5.046%，為自 2007 年以來首次突破 5% 大關。雖然週四略回落至 5.025%，但市場普遍認為，30 年期殖利率維持在 5% 以上恐成為新常態。

債市近期出現的變化，Fundstrat 經濟策略師 Hardia Singh 表示，殖利率走高其實並不令人意外。伊朗戰爭爆發後，市場早已開始擔憂能源價格上漲將使通膨壓力長期化，因此長天期殖利率持續攀升。

部分分析人士認為，真正值得警惕的風險其實來自利率。

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 表示，華爾街預期，聯準會將在下月利率會議中放棄原先偏向降息的立場，改採更偏鷹派政策方向。

Yardeni 指出，目前 2 年期美國公債殖利率已高於聯邦基金利率 (FFR)，通常代表市場認為現行利率不足以壓制通膨。

他在週三報告中表示：「市場正在發出訊號，目前聯邦基金利率過低，無法有效抑制通膨，甚至可能還需要升息。」

近期美國通膨數據再度升溫，也加深市場對貨幣政策轉向的擔憂。4 月美國消費者物價指數 (CPI) 年增率升至 3.8%，創 2023 年以來新高；4 月生產者物價指數 (PPI) 年增 6%，則創 2022 年以來最大增幅。

在通膨已連續 5 年高於聯準會 2% 目標後，Yardeni 認為，聯準會可能必須展現更強硬態度，「僅僅取消降息傾向，可能還不夠」。

Edward Jones 投資策略主管 Mona Mahajan 預估，目前通膨、就業市場與國內生產毛額 (GDP) 成長均高於預期，加上企業獲利仍強勁，使聯準會降息理由越來越薄弱。

她認為，即將接任聯準會主席的華許 (Kevin Warsh) 仍需保持耐心，等待更多經濟數據訊號。

LPL Financial 技術策略師 Adam Turnquist 則警告，30 年期殖利率突破 5%，意味後續可能進一步升向 5.15% 至 5.28% 區間。

他表示，若長期利率持續攀升，將逐漸對股市形成壓力，尤其是高成長科技股與高估值類股，因為這些產業對利率變化最為敏感。

美銀最新《Flow Show》報告則警告，30 年期殖利率的 5% 關卡雖然重要，但歷史經驗顯示，每次市場泡沫後段，往往都伴隨殖利率急升。

報告指出：「若殖利率持續創高，市場通往風險的大門恐將開始打開。」

華許本週已正式獲參議院確認接任聯準會主席。他先前曾承諾，將對聯準會推動「體制更迭」(regime change)。

雖然美國總統川普長期要求聯準會降息，以降低借貸成本並刺激經濟，但市場目前已大幅修正降息預期。