鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-14 08:00

美國長天期公債市場再度拉響警報。美國財政部週三 (13 日) 標售 250 億美元 30 年期公債，結果不僅需求疲弱，最高得標殖利率更衝破 5% 大關，創下自 2007 年全球金融危機前夕以來首見紀錄，市場開始擔憂，高利率環境恐對債市與量化交易策略帶來新一輪壓力。

此次 30 年期公債最高得標殖利率達 5.046%，明顯高於 4 月的 4.876%，也是自 2007 年 8 月以來，首次有 30 年期美債標售殖利率站上 5%。

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更引發市場聯想的是，2007 年 8 月正是美國「量化危機 (Quant Crash) 」爆發時期。當年因利率急升、避險模型失靈與槓桿部位連環平倉，最終成為全球金融危機前的重要警訊。

此次標售同時出現「尾差 (tail) 」現象，代表投資人要求更高殖利率才願意承接債券。最終得標殖利率較市場標售前交易水準高出 0.5 個基點，顯示需求低於市場預期。

這也是美國財政部連續第二次長債標售出現尾差，此前市場曾連續四次出現需求強勁、得標利率低於預發行殖利率的幅度 (stop-through) 情況。

除了殖利率飆升外，整體認購數據同樣偏弱。此次投標倍數 (Bid-to-Cover Ratio) 降至 2.303，低於 4 月的 2.385，也低於過去六次平均的 2.43，創下 2025 年 11 月以來最低水準。

不過，海外需求仍相對穩定。海外間接投標者 (Indirect Bidders) 承接比例達 66.6%，高於 4 月的 64.1%；直接投標者 (Direct Bidders) 取得 21.74%，剩餘 11.7% 則由交易商 (Dealers) 承接。

市場人士指出，近期美國通膨壓力重新升溫，加上市場對聯準會 (Fed) 降息預期持續降溫，使長天期殖利率面臨上行壓力。30 年期美債殖利率突破 5%，也代表全球資金對長期財政赤字與美國債務規模的擔憂持續升高。