〈財報〉應材Q2優預期 看好AI基礎設施需求持續成長
鉅亨網編譯陳又嘉
應用材料 (Applied Materials)(AMAT-US) 周四 (14 日) 公布 2026 會計年度第二季財報，表現創紀錄，同時給出高於華爾街預期的財測，公司預期資料中心與 AI 基礎設施投資熱潮，將持續帶動晶片設備需求。消息一度激勵股價盤後大漲 4.5%。
這家總部位於加州聖塔克拉拉 (Santa-Clara) 的半導體設備公司預估，第三季營收約為 89.5 億美元，上下浮動 5 億美元，高於分析師預估的 80.9 億美元。
AI 需求爆發正帶動應用材料等設備供應商受惠，因為更先進 AI 晶片的生產，需要更多矽晶圓與更複雜的製造技術。分析師原本就預期，強勁 DRAM 需求將推升公司表現。
Q2 財報關鍵數據 v.s. 華爾街預估
- 營收：79.1 億美元 v.s. 76.8 億美元
- 調整後 EPS：2.86 美元 v.s. 2.68 美元
應用材料第二季營收達 79.1 億美元，年增 11%，並高於市場預期的 76.8 億美元。
第二季調整後每股盈餘 (EPS) 為 2.86 美元，同樣優於分析師預估的 2.68 美元。
公司總裁兼執行長 Gary Dickerson 表示，「應用材料繳出創紀錄的季度表現，我們現在預期，公司半導體設備業務在 2026 年將成長超過 30%。」
他補充指出，「全球 AI 運算基礎設施快速擴張，加上應用材料在先進邏輯晶片、DRAM 與先進封裝領域的領先地位，為公司未來多年營收與獲利持續成長，提供極為強勁的基礎。」
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