鉅亨網編譯段智恆 2026-05-14 19:30

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周四 (14 日) 表示，美中正在北京峰會期間討論成立「投資委員會」(Board of Investment)，未來可能為中國企業投資美國非敏感產業建立事前審查機制，避免相關交易進入美國外資審查委員會 (CFIUS) 的國安審查程序；雙方也同步就人工智慧 (AI) 安全護欄展開磋商，希望建立最佳實務與合作機制，避免最強大的 AI 模型落入非國家行為者手中。

美中峰會聚焦投資與AI治理 貝森特：非敏感產業可望鬆綁(圖：REUTERS/TPG)

貝森特在北京接受美國財經媒體 CNBC 預錄專訪時表示，中國企業在美國仍有不少可投資的領域，而美方希望建立一套前置協調機制，事先確認相關投資不涉及戰略性或敏感產業，以降低進入 CFIUS 審查程序的必要性。他並未證實中國是否正規劃超過 1 兆美元對美投資，但強調相關討論正在推進。

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貝森特指出，除了「投資委員會」之外，雙方先前討論的「貿易委員會」(Board of Trade) 談判也仍在進行，其中一項構想，是針對約 300 億美元、且不涉及關鍵產業或美方推動供應鏈回流的商品，研究取消或調降關稅的可能性，以擴大雙邊在非敏感領域的經貿往來。

在科技領域方面，貝森特透露，美中代表團也將討論 AI 安全護欄，並建立一套最佳實務協議，確保最先進 AI 模型不被恐怖組織或其他非國家行為者取得。他表示，美國維持在 AI 領域領先中國「至關重要」，而北京願意就安全框架展開對話，也顯示雙方對 AI 治理的重視。

貝森特強調，美方不希望因監管而扼殺創新，政策核心是在安全與技術發展之間取得最佳平衡，在維持最高安全標準的同時，讓創新動能持續釋放。