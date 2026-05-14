鉅亨網編譯段智恆 2026-05-14 20:00

《彭博》周四 (14 日) 報導，石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 多名代表透露，儘管伊朗戰爭持續衝擊波斯灣原油出口，導致多個中東產油國實際上無法增產，但核心成員仍計劃未來幾個月持續推進原定的增產路徑，目標是在 9 月底前完成 2023 年啟動、規模達每日 165 萬桶減產額度的全面回補，即使部分增產目前恐怕仍停留在帳面數字。

知情代表指出，OPEC + 先前已正式同意恢復約三分之二的減產配額，接下來計劃再透過未來 3 個月、按月逐步上調產量目標，完成剩餘額度回補。不過，由於美國與以色列對伊朗戰事持續延燒，波斯灣原油出口受阻，主要產油國目前實際上無法完全落實增產承諾，因此這波增產更多具有象徵意義。

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由沙烏地阿拉伯與俄羅斯主導的 OPEC+，在戰事期間仍維持小幅且象徵性的供應增加。但全球能源市場目前正面臨嚴重供給缺口，戰爭迄今已造成累計超過 10 億桶供應落差，全球原油庫存也以歷來罕見速度下降，推升汽柴油等燃料價格大幅攀升，並加劇全球經濟陷入衰退的風險。

在美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動前，OPEC + 內部 8 個核心成員原本正逐步恢復數年前為應對供應過剩而關閉的產能。不過戰事爆發後，荷姆茲海峽幾乎陷入封鎖，迫使多個中東產油國大幅減產，使過去幾個月所通過的增產計畫難以真正落地。

此外，阿拉伯聯合大公國本月正式退出 OPEC，結束數十年會員身分，主因是與主導國沙烏地在產量限制問題上摩擦升高。代表指出，阿聯退群後，相當於原本每日 165 萬桶減產基準中，理論上減少約 14.4 萬桶。

即便面臨戰爭與阿聯退出雙重挑戰，OPEC + 仍持續規劃長期產能布局。知情人士透露，聯盟目前仍在進行各成員最大產能重新評估，並委由總部位於美國達拉斯的能源顧問公司 DeGolyer and MacNaughton 執行，作為 2027 年重新校準產量配額的重要依據。