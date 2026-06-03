馬斯克到底多有錢？身價超越125國GDP、逼近1兆美元、平均時薪420萬美元

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-04 07:10

特斯拉 (TSLA-US) 與 SpaceX 創辦人馬斯克距離成為全球首位身價突破 1 兆美元的企業家僅一步之遙，其財富規模之龐大，早已超出一般人能夠輕易想像的範圍。

馬斯克身價逼近1兆美元、超越125國GDP、每秒賺近千美元。(圖：Shutterstock)

根據《華爾街日報》報導，馬斯克目前身價約 9,700 億美元，且絕大多數財富來自持有的企業股權。分析人士認為，一旦 SpaceX 啟動首次公開發行（IPO），其個人淨資產有望正式跨越 1 兆美元門檻。

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若以馬斯克過去 31 年的創業歷程計算，相當於平均每秒增加約 992 美元財富、每小時累積約 360 萬美元，驚人的財富增長速度凸顯其商業帝國的龐大規模。

以時間換算，其驚人程度更容易理解。自 1995 年創辦首家科技公司以來的 31 年間，馬斯克平均每分鐘增加約 5.95 萬美元財富、每天增加約 8,570 萬美元、每年則增加約 313 億美元。

若以 2024 年美國家庭收入中位數 8.37 萬美元計算，一個普通美國家庭即使將全部收入累積起來，也需要超過 1,100 萬年，才能達到與馬斯克目前相當的財富規模。

在財富構成方面，馬斯克 9700 億美元資產中最大宗為 SpaceX 的上市前股權，估值約 5,380 億美元；特斯拉持股約 1,670 億美元；兩家公司股票期權合計約 1,500 億美元。

此外，根據財富情報機構 Altrata 估算，馬斯克的隧道公司 The Boring Company 與腦機介面企業 Neuralink 各估值約 50 億美元，房產、飛機及其他投資資產則約 1,040 億美元。

不過，由於馬斯克的龐大身家大多來自企業股權，屬於帳面資產，而非可隨時動用的現金。雖然他能以持有的 SpaceX 與特斯拉股份作為抵押取得融資，但資產的實際流動性仍受到一定限制。

馬斯克曾於 2020 年公開表示自己「不持有任何房產」，並陸續出售位於加州的多處不動產，但在將事業重心移往德州後，他之後仍在當地購入房地產。

值得注意的是，這筆財富的規模已超越全球逾 125 個國家的年度 GDP，包括挪威、泰國、阿根廷，以及馬斯克出生地南非，後者年 GDP 約為 4,800 億美元。

以占美國 GDP 比例衡量，馬斯克的財富約相當於美國 GDP 的 3%，是美國歷史上公認最富有人物洛克菲勒（John Davison Rockefeller）的兩倍。洛克菲勒於 1937 年去世時，其財富約占當時美國 GDP 的 1.5%。

若以購買力具體呈現，9700 億美元可購入約 240 萬套美國普通住宅；或買下全部 32 支 NFL 球隊與所有 NBA 球隊後仍剩逾 5,000 億美元；或同時收購 Accenture、FedEx、星巴克、CVS Health 等 11 家大型企業，合計員工逾 400 萬人。

哲學家兼經濟學家 Ingrid Robeyns 指出，若馬斯克每週工作 70 小時、不休假直至 75 歲退休，其職業生涯的時薪約達 420 萬美元。

一直以來，馬斯克都以高強度工作著稱，收購 Twitter（現 X）後曾表示每週工時從約 80 小時驟增至逾 120 小時。

與洛克菲勒依靠標準石油壟斷工業時代能源不同，馬斯克的財富建立在電動汽車、商業航太與 AI 三大賽道之上。