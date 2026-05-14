鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-14 18:23

在北京人民大會堂周四 (14 日) 舉行的「川習會」期間，一支由十多位美國頂尖企業領袖組成的代表團隨行參與，並在會後集體釋出極為正面的訊號，引發全球市場對兩國經貿與科技合作重回正軌的高度期待。

科技巨頭齊聚北京 川習會釋放破冰信號(圖:REUTERS/TPG)

馬斯克、黃仁勳、庫克連袂現身

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(來源: X 貼文)

在步出會場時，這三位科技巨頭的反應成為媒體追逐的焦點，根據《紐約郵報》記者 Emily Goodin 在社群平台透露，3 人都展現出樂觀態度：

馬斯克：直言會談過程「非常順利」，並透露目前「有很多好事正在發生」。

黃仁勳：強調會議進展順利，並盛讚美中兩國元首的表現都「棒極了」。

庫克：雖未多作發言，但對著鏡頭燦笑比出「耶」的勝利手勢，隨後更豎起大拇指，展現出對未來發展的高度信心。

習近平承諾開放大門「越開越大」

除了元首層級的對談，美方高管還與中國國務院總理李強及其他財經官員進行了深入討論，議題廣泛涵蓋市場准入、AI 人工智慧、電動車及半導體政策。

習近平在會談中重申，中國改革開放的大門「只會越開越大」，並強調雙方應加強互利合作，讓美國企業在中國市場擁有更廣闊的發展前景。