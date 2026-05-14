鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
在北京人民大會堂周四 (14 日) 舉行的「川習會」期間，一支由十多位美國頂尖企業領袖組成的代表團隨行參與，並在會後集體釋出極為正面的訊號，引發全球市場對兩國經貿與科技合作重回正軌的高度期待。
此次隨行的高管陣容豪華，包括特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克、輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳、蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克、波音 (BA-US) 執行長奧特伯格，以及高盛、摩根大通、美光與高通等企業負責人。
在步出會場時，這三位科技巨頭的反應成為媒體追逐的焦點，根據《紐約郵報》記者 Emily Goodin 在社群平台透露，3 人都展現出樂觀態度：
除了元首層級的對談，美方高管還與中國國務院總理李強及其他財經官員進行了深入討論，議題廣泛涵蓋市場准入、AI 人工智慧、電動車及半導體政策。
習近平在會談中重申，中國改革開放的大門「只會越開越大」，並強調雙方應加強互利合作，讓美國企業在中國市場擁有更廣闊的發展前景。
此前，中國商務部已表態願意在「平等與相互尊重」的基礎上，致力於「拉長合作清單、縮短問題清單」。市場分析認為，儘管結構性緊張依然存在，但此次科技巨頭的北京之行釋放了明確的利多訊號，投資人普遍期待這將帶來晶片出口限制的鬆綁及供應鏈穩定性的提升。
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