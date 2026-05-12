鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-13 03:00

美國總統川普周二 (12 日) 啟程前往中國，準備與中國國家主席習近平舉行近半年來首次面對面高峰會。在伊朗戰事持續延燒、全球能源市場動盪之際，外界原本預期中東局勢將成為此次川習會重要議題之一。不過川普在出發前明確淡化相關猜測，強調此次峰會將以貿易為核心，並直言美國「不需要」習近平協助處理伊朗問題。

川普赴北京前放話：伊朗不用習近平幫 貿易才是重頭戲(圖：REUTERS/TPG)

川普周二在白宮啟程前對媒體表示，他將與習近平進行長時間會談，雙方有很多議題需要討論，但最重要的仍是經貿合作與雙邊關係。

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川普表示「我們會談很多事情，但若要說最重要的是什麼，那就是貿易。」他隨後補充，伊朗並不會是此次會談重點，「老實說，我不認為伊朗會是其中之一，因為我們對伊朗局勢有非常好的掌控。」

川普進一步表示，美國不需要中國介入伊朗問題，「我不認為我們需要任何協助。我們會贏，不管是透過和平方式，或其他方式。」

川普此番表態，與他近期多次呼籲北京利用對伊朗的影響力協助推動停火形成鮮明對比。自美國與以色列 2 月底對伊朗展開軍事行動以來，中東戰事已持續數月，外交談判陷入僵局，戰事也推升全球能源價格與供應鏈風險。

中國目前仍是伊朗原油的重要買家，並持續與德黑蘭保持外交與經貿往來。北京近期也多次呼籲盡快恢復荷姆茲海峽正常航運。由於美軍持續封鎖伊朗港口，而伊朗也對區域航運施加限制，全球能源市場近月持續承壓，國際燃料庫存同步下降。

儘管伊朗戰事為此次峰會投下陰影，川普仍將焦點拉回美中經貿議題。市場普遍預期，雙方將討論去年秋季達成的貿易休戰是否延長，以及建立新雙邊貿易委員會的具體安排，進一步管理全球兩大經濟體的經貿關係。

川普也在出發前大力讚揚與習近平的私人關係，稱雙方「一直相處得非常好」，並表示美中合作近來進展順利，「我們與中國合作得很好，我非常期待這次會面。」