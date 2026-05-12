鉅亨網編譯段智恆 2026-05-13 00:30

美國總統川普預計本周四 (14 日)、五(15 日) 在北京與中國國家主席習近平舉行高峰會。在美中經貿摩擦尚未完全降溫、伊朗戰事持續推升全球能源風險、台海局勢依舊敏感之際，這場被外界視為今年最具地緣政治風險的雙邊會談，還未登場便已吸引全球市場高度關注。

川習會將登場！伊朗、台灣與關稅上桌 華府專家：每句話都可能牽動全球市場(圖：REUTERS/TPG)

分析人士指出，川習此次會面不僅攸關美中貿易與關稅走向，更可能牽動伊朗停火進程、台海穩定，以及稀土與半導體供應鏈布局。由於兩國關係過去一年接連受到關稅、科技限制與軍事議題干擾，外界普遍預期，雙方短期內未必能達成重大突破。

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多位美中關係專家指出，相較追求立即性的重大協議，川普與習近平此行更核心的任務，可能是重新確認雙邊高層溝通仍然有效，並在全球地緣政治風險升溫之際，避免出現新的外交誤判或突發衝突。喬治城大學 (Georgetown University) 中國問題專家 Arthur Dong 直言：「這場峰會的利害關係極高。」

伊朗戰事拖長 北京外交籌碼升溫

在此次峰會前，伊朗議題已快速成為美中角力的新變數。美國與以色列自 2 月底對伊朗展開軍事行動後，原本華府預估戰事可在 4 至 6 週內取得進展，但戰線至今仍未明顯收束。隨著荷姆茲海峽持續影響全球能源運輸，油價、天然氣與肥料價格同步飆升，也開始反映在美國通膨數據與川普民調支持度上。

董亞瑟指出，中國是伊朗最大貿易夥伴，同時也是伊朗原油最大買家，北京對德黑蘭具備實質影響力。若川普希望盡快推動停火、壓低能源價格，或為美國國內通膨壓力尋求出口，中國勢必將在其中扮演關鍵角色。

值得注意的是，在川普訪中前，北京近期已接連接待伊朗高層官員，而俄羅斯總統普丁也預計在川普離開後數日訪問中國。分析人士認為，這顯示北京正試圖在中東戰事與大國角力同步升溫之際，進一步強化其外交影響力，也讓此次川習會增添更多戰略博弈色彩。

另一方面，伊朗戰事帶來的能源價格衝擊，也逐漸轉化為川普的政治壓力。美國汽油價格近期持續攀升，多項民調顯示，選民對能源成本與經濟壓力的不滿情緒升溫，也讓川普在外交與軍事決策上的操作空間變得更為敏感。

台灣議題敏感 川普臨場發言成最大變數

除了伊朗，台灣議題同樣被視為此次峰會的高度敏感焦點。董亞瑟指出，美軍近期將更多軍事資源投入中東，某種程度可能削弱美國在印太地區的戰略聚焦，進一步增加台海局勢的不確定性。

他警告，若北京認為美國戰略注意力正在分散，台海局勢未來幾個月恐面臨更大壓力。即便中國未採取更激進軍事行動，相關政治訊號與外交表態，也可能成為峰會中的敏感變數。

布魯金斯學會 (Brookings Institution) 美中關係專家 Kyle Chan 表示，北京目前正高度關注川普是否會在台灣議題上出現任何措辭變化，尤其川普向來習慣即興發言，若在與習近平互動中對台灣地位、軍售或美方立場出現模糊表述，都可能被北京視為外交突破。

川普周一在白宮被問及台灣是否會出現在峰會議程時坦言：「這個議題總是會出現。」他並表示，習近平不希望美國繼續對台出售武器，「這會是我們要討論的很多事情之一。」

儘管如此，美國高階官員周日仍重申，華府並未預期對台政策出現任何改變。不過市場人士指出，在高度敏感的外交場合中，即便只是措辭微調，都可能迅速被市場解讀為重大政策訊號。

關稅、稀土與商業訂單 經貿仍是峰會主軸

儘管地緣政治風險升高，多數分析人士仍認為，貿易與商業合作將是川習會的核心主題。美中去年因關稅與出口限制陷入激烈對抗，直到去年秋季才在雙邊談判後逐步降溫。今年 2 月，美國最高法院裁定川普提出的全球「對等關稅」違憲後，雙邊經貿氣氛進一步緩和。

此外，稀土供應與半導體材料安全，也被視為此次峰會另一項關鍵議題。中國去年對稀土出口祭出更嚴格管制，導致美國半導體、電動車與國防供應鏈同步承壓。

市場人士指出，相較農產品採購或航空訂單等象徵性成果，華府更在意的，可能是中國是否願意在稀土出口與半導體關鍵材料供應上釋出更明確訊號。由於相關材料廣泛應用於晶片、電動車、AI 伺服器與國防產業，若雙方能在此取得進展，對全球科技供應鏈的影響，可能遠超過傳統貿易協議。