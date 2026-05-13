鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-13 08:49

在阿聯被曝祕密打擊伊朗後，波斯灣國家對伊朗的「影子戰爭」進一步浮出水面。據《路透》12 日（周二）報導，多名西方國家和伊朗官員透露，沙烏地阿拉伯今年 3 月曾對伊朗境內發動多輪未經公開披露的空襲，報復伊朗針對沙國本土的襲擊。

中東「影子戰爭」升溫，沙國也被曝祕密襲擊伊朗。（圖：Shutterstock）

這是已知最早有波斯灣阿拉伯國家在本輪美伊衝突期間直接對伊朗領土發動軍事打擊，象徵中東地區長期依賴美國安全保護傘的格局正在發生重大變化。

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這輪衝突的背景是 2 月 28 日美以聯手打擊伊朗後，伊朗對波斯灣國家展開大規模報復，針對沙國、阿聯等國的基礎設施及美國駐波斯灣基地發動飛彈和無人機襲擊，並一度威脅荷姆茲海峽航運安全。

消息人士透露，面對本土安全壓力，沙國最終決定採取「有限、直接」的軍事回應。儘管沙國政府隨後仍透過外交渠道與德黑蘭保持接觸，試圖防止全面戰爭爆發，但其祕密空襲意味著波斯灣國家已不再只是幕後支持者，開始親自下場了。

就在沙國襲擊伊朗的消息曝光前，美國媒體 11 日披露，阿聯同樣曾祕密對伊朗發動軍事打擊，包括 4 月初襲擊伊朗位於波斯灣內島嶼拉萬（Lavan）一處煉油設施。

英國媒體則指出，除阿聯外，科威特也曾拘捕疑似伊朗伊斯蘭革命衛隊人員，顯示整個波斯灣阿拉伯國家陣營都在強化對伊朗的安全反制。

分析人士認為，這意味著一個新的中東安全格局正在形成：

1. 波斯灣國家不再完全依賴美國直接軍事介入；

2. 沙國、阿聯等國開始建立「自主威懾」；