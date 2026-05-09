鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-09 12:20

人工智慧（AI）巨頭 OpenAI 與晶片設計大廠博通 (AVGO-US) 合作開發自研 AI 晶片的重大計畫，近期傳出遭遇關鍵阻礙。博通要求 OpenAI 的最大合作夥伴微軟 (MSFT-US) 承諾購買約 40% 的晶片產能，才願意為計畫首階段提供融資。

根據《The Information》報導，OpenAI 與博通早在 2025 年秋季便高調宣布共同開發客製化 AI 晶片，代號為「Nexus」。

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雙方當時宣稱，該計畫目標是在 2030 年前部署總規模達 10GW（吉瓦）的 AI 算力，藉此降低對輝達 (NVDA-US) 高價 AI 晶片的依賴。

不過，外界當時並不清楚如此龐大的計畫究竟如何融資。最新消息顯示，OpenAI 與博通目前正就首階段融資方案進行協商。根據規畫，第一階段將建置約 1.3GW 資料中心算力，成本高達 180 億美元。

若依此估算，整個 Nexus 計畫僅晶片生產成本就可能達到 1800 億美元，尚未計入資料中心建設、電力與基礎設施等額外支出。

報導指出，OpenAI 內部預估，公司到 2029 年的營運資金消耗恐超過 2000 億美元，因此自研 AI 晶片被視為改善毛利率、降低長期營運成本的核心戰略。

然而，博通對於這項高風險投資態度審慎。根據 OpenAI 高層 4 月的一份內部備忘錄，博通明確提出條件：除非微軟同意購買約 40% 的晶片產能，否則博通不願為首階段計畫提供融資。

按照目前提案，微軟將在自家資料中心部署這些晶片，再將算力回租給 OpenAI 使用。知情人士透露，博通之所以堅持微軟參與，原因在於微軟擁有全球頂尖的信用評級與數十年的資料中心營運經驗，只要微軟願意承諾採購，博通便更有信心回收投資。

儘管微軟已預留部分資料中心空間，但截至目前仍未正式同意購買這批客製化晶片。

OpenAI 內部人士坦言，微軟在整個晶片計畫中「始終掌握槓桿」。OpenAI 一直投入大量時間與資源，希望取得微軟更明確的採購承諾，但最大的風險在於，微軟最終可能不會履行購買承諾。

據了解，OpenAI 與博通最新草案甚至新增條款，若微軟實際採購量不足，OpenAI 必須自行尋找其他買家承接剩餘產能。

更值得注意的是，博通內部對此風險的理解似乎也存在落差。備忘錄指出，由於 OpenAI 與微軟之間的合作細節並未完全公開，博通高層可能低估了微軟不採購的風險，甚至認為讓微軟購買晶片「屬於 OpenAI 可控制的範圍」。

OpenAI 負責雲端與晶片業務的高層 Sachin Katti 甚至在上月內部會議中坦言，若微軟參與採購安排，將使這筆交易在財務上「缺乏吸引力」，且這種商業模式未必適用於第二代甚至後續版本晶片。

除了融資問題外，產能壓力同樣迫在眉睫。報導指出，截至上月，博通與 OpenAI 仍在推動簽署一份「有條件協議」，使博通能夠更有把握地分配台積電 (2330-TW) 的先進製程產能，支援 OpenAI 預計於 2027 年的晶片需求。

由於台積電目前同時為輝達生產高階 AI 晶片，在全球 AI 熱潮推升下，先進製程產能競爭異常激烈。備忘錄指出，博通在爭取台積電有限產能方面，正面臨高度時間壓力。