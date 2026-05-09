鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-09 10:10

戴爾科技 (DELL-US) 股價週五 (8 日) 飆升至歷史新高，受惠於美國總統川普在白宮公開力挺，加上市場持續看好其 AI 基礎建設布局，帶動股價強勢噴漲。

川普投顧一句話 戴爾股價暴衝近14%刷新天價 (圖：shutterstock)

川普週五在白宮舉辦母親節活動時，特別感謝戴爾家族，並向支持群眾喊話：「快出去買戴爾電腦！它們很棒！」

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市場也聯想到川普先前對英特爾 (INTC-US) 的公開支持。4 月 30 日，川普曾在 Truth Social 發文力挺英特爾，當時同樣帶動英特爾股價盤後急漲。

散戶情緒同樣相當火熱。在 Stocktwits 與 Threads 平台上，一些人發文表示：「你們看到川普之前讓英特爾發生什麼事了吧…… 現在不買戴爾真的太傻了！」「選股靠川普、買股才靠譜！」

在「川普投顧」再度發威下，戴爾科技 (DELL-US) 股價飛升 13.11% 至每股 260.46 美元，本週累計升幅 24.49%，今年以來漲幅更高達 103.80%。

除此之外，華爾街近期也紛紛點讚戴爾，看好其在 AI 伺服器與企業 AI 基礎設施市場的領導地位。

美國銀行 (BofA) 上週也將戴爾目標價由 205 美元調升至 246 美元，並維持「買進」評等。

美銀在報告中指出：「AI 的下一階段將是代理式 AI (Agentic AI)，而代理式 AI 對戴爾與慧與科技 (HPE-US) 的重要性，在於進一步推升 AI 伺服器、儲存設備，以及傳統伺服器需求。」

瑞穗證券分析師 Vijay Rakesh 週三將戴爾目標價由 215 美元上調至 260 美元，並維持「優於大盤」評級。

戴爾近期也持續加速 AI 布局。

該系統將設置於法國南部 Pau 的 Jean Feger 科學技術中心，預計可讓道達爾能源運算能力提升六倍，並計畫於 2027 年正式啟用。

此外，戴爾今年 3 月宣布，已成為首家出貨搭載輝達 GB300 Grace Blackwell Ultra Superchip 桌機系統的 OEM 廠商，可支援兆參數等級 AI 模型運算。