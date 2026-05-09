鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-09 15:00

2005 年，已故蘋果創辦人賈伯斯宣布 Mac 全線採用英特爾處理器，揭開雙方蜜月期序幕。然而進入合作後期，英特爾製程推進遲緩，14 奈米工藝反覆沿用長達四、五年，直接拖累 Mac 產品競爭力。

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2020 年，蘋果自研 M1 晶片橫空出世，以 999 美元入門機的效能輾壓售價兩倍的英特爾版 MacBook Pro，續航更從 10 小時躍升至 18 小時。

不到三年，蘋果便完成全線產品遷移，2023 年 6 月最後一台英特爾 Mac 正式停售。

分析指出，這次促使蘋果回頭找英特爾的關鍵，在於供應鏈的脆弱性。蘋果長期將 A 系列、M 系列等先進製程晶片全數交由台積電 (2330-TW) 獨家生產，過度集中的策略埋下隱患。

今年第一季財報電話會議上，庫克坦承 iPhone 17 系列出貨量受到產能限制，起因正是台積電 A19 晶片供應不足，當輝達等 AI 晶片大廠搶佔台積電產能之際，蘋果發現自己也不得不排隊等候。

據《華爾街日報》報導，蘋果與英特爾歷經逾一年密集談判後，近期達成初步協議，英特爾將替蘋果代工部分晶片。美國商務部長盧特尼克與美國總統川普亦直接參與促成這項合作。

分析稱，英特爾新任執行長陳立武自 2025 年春天接掌以來，積極將代工業務打造為翻身利器。其主力武器「18A 製程」（1.8 奈米）直接對標台積電最先進的 2 奈米節點，首批量產產品已在亞利桑那州廠區下線。

分析師郭明錤指出，蘋果與英特爾合作的切入點，極可能是用於 MacBook Air 與 iPad Pro 的入門級 M 系列晶片，年出貨量約 1,500 萬至 2,000 萬顆。目前蘋果已簽署保密協議、取得英特爾 18A-P 製程設計套件，若進展順利，最快 2027 年下半年可望出貨。

然而，分析師巴加林直言，英特爾與三星都必須先證明能達到台積電的良率水準，而蘋果對良率的要求在消費電子業界堪稱最為嚴苛。

分析師恩德爾也透露，蘋果高層私下對英特爾在規模量產與製程成熟度方面，能否與台積電並駕齊驅仍存疑慮。

業界觀察人士指出，蘋果此番布局思路明確：以入門產品試水英特爾代工能力，旗艦晶片繼續交付台積電，同時建立「第二供應鏈」以分散風險。

英特爾股價今年累計漲幅逾 200%，較一年前大漲約 433%。

從用戶到客戶，從被拋棄到成為代工夥伴，這場科技業最戲劇性的「複合」，折射出半導體產業權力結構的深刻變遷：晶片設計與製造能力加速分離，掌握設計者日益主導談判桌。