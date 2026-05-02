OpenAI Codex大升級！全面操控電腦跨足AI代理市場 奧特曼：迎來「ChatGPT時刻」　

鉅亨網新聞中心 2026-05-02 18:40

OpenAI 近日宣布旗下程式碼生成工具 Codex 迎來重大升級，使其不再局限於程式開發領域，正式跨足通用電腦操控的代理市場。執行長奧特曼更親自喊話：「Codex 正在經歷屬於自己的 ChatGPT 時刻！」

OpenAI Codex大升級！全面操控電腦跨足AI代理市場 。(圖：Shutterstock)

這場升級的野心，藏在一句官方公告裡：Codex 現已全面整合 Slack、Gmail、Google 日曆、Google Docs 與 Sheets 等主流辦公應用，無論是研究與規劃，或是文件、簡報、試算表等，Codex 都能提供協助。

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換言之，它不再只是工程師桌上的程式補全工具，而是一位能讀取電子郵件、回覆訊息、操作文件的數位管家。

YouTube 創作者 Mike Russell 公開了一段實測影片，將整台 Mac 交由 Codex 控制，全程讓 AI 自動以 Adobe Audition 修復音頻、用 Photoshop 製作封面，再透過 Adobe Firefly 生成 AI 影片，從頭到尾，人類一個按鍵都沒按。

這段影片在開發者社群引發熱烈討論，網友紛紛表示：「Codex 終於迎來自己的 Claude Code 高光時刻。」

AI 領域知名博主歸藏也分享親身體驗：僅憑一句指令，Codex 在一個下午便獨立開發出一款完整遊戲。更令他訝異的是，面對一個含有上千張圖片的素材包，Codex 主動將各資料夾內容整合成總覽縮圖並附上檔名，讓使用者一眼掌握全部素材風格，效率之高令人瞠目結舌。

OpenAI 共同創辦人暨總裁 Greg Brockman 也公開表態，直言自己已徹底愛上 Codex App，甚至取代了他使用長達 20 年的命令列終端機。

Brockman 同時宣告：「Codex 人人可用，電腦上的任何任務都能完成。」奧特曼更是直接發文直呼：「Codex 正在經歷 ChatGPT 時刻！」