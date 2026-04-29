AI投資疑慮重擊華爾街！OpenAI未達標拖累 科技股財報能救市嗎？

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-29 18:01

AI投資疑慮重擊華爾街！OpenAI未達標拖累科技股。(圖：Shutterstock)

根據《華爾街日報》報導，該報導重新引發投資人憂慮，擔心科技巨頭在 AI 上的巨額投資，恐怕無法帶來外界原先期待的爆發性利潤。

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持有甲骨文、博通 (AVGO-US) 、超微半導體 (AMD-US) 等 OpenAI 合作夥伴的股票的 Synovus Trust 投資組合經理 Dan Morgan 表示：「情況非常嚴峻，風險迫在眉睫。任何對 OpenAI 或 Anthropic 的負面消息，都會立刻引發拋售。」

本次跌勢高度集中於與 OpenAI 利益最為糾葛的企業。甲骨文股價跌 4.05%；雲端運算夥伴 CoreWeave 大跌 5.79%；承諾投入逾 600 億美元的軟銀，東京盤中重挫逾 9%，創下去年 11 月以來單日最大跌幅；輝達 (NVDA-US) 下滑 1.63%；博通與超微各跌逾 3%。

分析人士指出，外界對 OpenAI 資金安排的「循環性」早有批評。合作夥伴出資給 OpenAI，OpenAI 再將資金回流至同一夥伴的運算服務，形成自我循環。

對此，OpenAI 為其財務狀況辯護強調：「業務全面運作順暢，公司內部士氣極為高昂。」

花旗 (C-US) 分析師 Heath Terry 透露，週二已接獲大批客戶詢問 OpenAI 未達標對整體 AI 產業的衝擊問題。

他回應指出，問題核心在與 OpenAI 部分高層曾用來形容其 AI 基礎設施需求成本的 1.5 兆美元金額，「當一家仍處於這個發展階段的公司拋出如此龐大的數字時，投資人自然會把焦點放在風險，以及可能出錯的地方。」

值得注意的是，OpenAI 近期已將這項基礎建設需求的對外說法，從 1.5 兆下調至約 6,000 億美元。

資產管理公司 Evoke Advisors 共同投資長 Alex Shahidi 則直指核心矛盾：「說穿了就是營收問題。到某個時間點，你必須證明這門生意賺得了錢。」