AI投資疑慮重擊華爾街！OpenAI未達標拖累 科技股財報能救市嗎？
鉅亨網編譯莊閔棻
人工智慧（AI）投資的不安情緒再度席捲華爾街。ChatGPT 母公司 OpenAI 未能達成自訂的營收與用戶成長目標的報導一出，甲骨文 (ORCL-US) 、CoreWeave(CRWV-US) 、軟銀（SoftBank）等企業股價週二（28 日）齊跌，跌幅均逾 4%。
根據《華爾街日報》報導，該報導重新引發投資人憂慮，擔心科技巨頭在 AI 上的巨額投資，恐怕無法帶來外界原先期待的爆發性利潤。
值得注意的是，此消息也來得頗不是時候，因為 Alphabet(GOOGL-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 、微軟 (MSFT-US) 、Meta(META-US) 將在美股週三（29 日）盤後；蘋果 (AAPL-US) 則將於美股週四（30 日）盤後公布財報。許多人期待，這一系列財報將檢驗先前推動主要股指創下近期新高的漲勢。
受到上述公司股價拖累，那斯達克綜合指數週二下跌 0.9%，從前一交易日的歷史高點回落；標普 500 指數科技類股重挫 1.3%，成為跌幅最深的板塊。
持有甲骨文、博通 (AVGO-US) 、超微半導體 (AMD-US) 等 OpenAI 合作夥伴的股票的 Synovus Trust 投資組合經理 Dan Morgan 表示：「情況非常嚴峻，風險迫在眉睫。任何對 OpenAI 或 Anthropic 的負面消息，都會立刻引發拋售。」
不過他強調，自己週二並未調整持股，整體市場的擔憂也未全面蔓延，因國際商業機器 (IBM-US) 、德州儀器 (TXN-US) 與英特爾 (INTC-US) 近日均繳出亮眼財報。
本次跌勢高度集中於與 OpenAI 利益最為糾葛的企業。甲骨文股價跌 4.05%；雲端運算夥伴 CoreWeave 大跌 5.79%；承諾投入逾 600 億美元的軟銀，東京盤中重挫逾 9%，創下去年 11 月以來單日最大跌幅；輝達 (NVDA-US) 下滑 1.63%；博通與超微各跌逾 3%。
分析人士指出，外界對 OpenAI 資金安排的「循環性」早有批評。合作夥伴出資給 OpenAI，OpenAI 再將資金回流至同一夥伴的運算服務，形成自我循環。
對此，OpenAI 為其財務狀況辯護強調：「業務全面運作順暢，公司內部士氣極為高昂。」
花旗 (C-US) 分析師 Heath Terry 透露，週二已接獲大批客戶詢問 OpenAI 未達標對整體 AI 產業的衝擊問題。
他回應指出，問題核心在與 OpenAI 部分高層曾用來形容其 AI 基礎設施需求成本的 1.5 兆美元金額，「當一家仍處於這個發展階段的公司拋出如此龐大的數字時，投資人自然會把焦點放在風險，以及可能出錯的地方。」
值得注意的是，OpenAI 近期已將這項基礎建設需求的對外說法，從 1.5 兆下調至約 6,000 億美元。
資產管理公司 Evoke Advisors 共同投資長 Alex Shahidi 則直指核心矛盾：「說穿了就是營收問題。到某個時間點，你必須證明這門生意賺得了錢。」
他也示警，即便財報成績亮眼，也未必能滿足市場的高度期待，「標準已經設得太高了，我們似乎正在逼近那個臨界點。」
相較之下，與 OpenAI 間接關係較淡的科技公司表現穩健，蘋果漲 1.15%；軟體業者 Adobe(ADBE-US) 、Salesforce(CRM-US) 、ServiceNow 公司 (NOW-US) 均收紅，顯示市場的恐慌尚未全面擴散。
延伸閱讀
- OpenAI爆內部警訊、IPO計畫陷陰影！成長、營收未達標 6000億算力支出壓頂
- 微軟、OpenAI新協議曝！取消獨家＋收益分潤改制 2030前仍共享收益
- 台灣大林之晨：三大引擎加速成長目標5年營收翻倍 曝海纜、衛星投資進展
- Anthropic Mythos太強！白宮擬鬆綁禁令、五角大廈內部分裂
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇