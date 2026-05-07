美股

伊朗封鎖下仍要賣！阿聯啟動「隱形油輪」戰術 亞洲買家溢價搶貨

鉅亨網編譯段智恆

阿拉伯聯合大公國（UAE）在中東戰事與荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 封鎖持續之際，正以更具風險的方式設法將受困原油送往海外市場。

cover image of news article
伊朗封鎖下仍要賣！阿聯啟動「隱形油輪」戰術 亞洲買家溢價搶貨(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》獨家取得的航運資料、衛星影像與業界消息，阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 近期透過關閉船舶定位訊號、安排超級油輪秘密穿越荷姆茲海峽，並在海峽外進行船對船轉運(STS)，將原油送往南韓、東南亞等亞洲市場，顯示即便面臨伊朗軍事威脅，阿聯仍試圖維持出口與現金流。


伊朗自 2 月 28 日美國與以色列對伊展開軍事行動後，實質限制荷姆茲海峽原油出口，除伊朗自身貨物外，多數油輪通行受到嚴格威脅。由於全球約五分之一的石油與天然氣供應需經由該海峽運輸，封鎖已推升國際油價突破每桶 100 美元，並對全球能源供應鏈形成重大壓力。

ADNOC 秘密出貨 4 月至少出口 600 萬桶原油

根據船舶追蹤機構 Kpler、衛星分析公司 SynMax，以及三名知情人士透露，ADNOC 於 4 月透過 4 艘油輪，至少從波斯灣內港口出口 400 萬桶 Upper Zakum 原油，以及 200 萬桶 Das 原油，合計至少 600 萬桶。

消息人士指出，這些油輪在穿越荷姆茲海峽期間，多數關閉自動識別系統 (AIS) 訊號，以降低遭伊朗軍方鎖定的風險。這種作法過去多見於伊朗為規避美國制裁時使用，如今則被阿聯採用，凸顯戰區能源運輸風險持續升高。

其中，超大型原油輪 (VLCC)Hafeet 於 4 月 7 日在波斯灣裝載 200 萬桶 Upper Zakum 原油，並於 4 月 15 日成功駛離海峽。數據顯示，該批原油隨後於海峽外轉運至希臘籍油輪 Olympic Luck，再運往馬來西亞邊佳蘭(Pengerang) 煉油廠，該煉油廠由馬來西亞國家石油公司與沙烏地阿美共同持有。

拆分貨載搶攻亞洲市場 部分原油溢價創新高

知情人士透露，ADNOC 透過 STS 轉運，將大型貨載拆分成較小批次出售，不僅方便亞洲煉油廠承接，也能讓超大型油輪更快返回波斯灣重新裝貨，提高運輸效率。

其中一批拆分後運往東北亞煉油廠的 Upper Zakum 原油，成交價格甚至較 ADNOC 官方售價高出每桶 20 美元，創下歷史新高，反映在戰爭風險升高、供應吃緊背景下，亞洲買家願意支付高額溢價搶貨。

此外，VLCC「Aliakmon I」於 4 月 27 日裝載 200 萬桶 Das 原油，並於 5 月 2 日成功通過荷姆茲海峽，隔日卸往阿曼 Ras Markaz 儲油設施。另有兩艘蘇伊士型油輪分別載運 100 萬桶 Upper Zakum 原油前往南韓。

Kpler 數據顯示，自戰事爆發以來，ADNOC 每日出口量已較去年平均 310 萬桶大減逾 100 萬桶。不過，消息人士指出，ADNOC 仍計畫持續從海峽內部銷售原油，並已於 4 月底通知部分亞洲客戶，5 月起可透過富查伊拉與阿曼蘇哈爾等港口進行海上轉運交貨，目前也正與印度及亞洲煉油商洽談新一批 5 月裝船合約。


文章標籤

阿聯UAEADNOC荷姆茲海峽荷莫茲海峽伊朗美國油價原油中東戰爭亞洲煉油廠出口能源產業TOP

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數97.874-0.15%
ICE布蘭特原油期貨%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty