鉅亨網編譯段智恆 2026-05-07 19:30

阿拉伯聯合大公國（UAE）在中東戰事與荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 封鎖持續之際，正以更具風險的方式設法將受困原油送往海外市場。

伊朗封鎖下仍要賣！阿聯啟動「隱形油輪」戰術 亞洲買家溢價搶貨(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》獨家取得的航運資料、衛星影像與業界消息，阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 近期透過關閉船舶定位訊號、安排超級油輪秘密穿越荷姆茲海峽，並在海峽外進行船對船轉運(STS)，將原油送往南韓、東南亞等亞洲市場，顯示即便面臨伊朗軍事威脅，阿聯仍試圖維持出口與現金流。

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伊朗自 2 月 28 日美國與以色列對伊展開軍事行動後，實質限制荷姆茲海峽原油出口，除伊朗自身貨物外，多數油輪通行受到嚴格威脅。由於全球約五分之一的石油與天然氣供應需經由該海峽運輸，封鎖已推升國際油價突破每桶 100 美元，並對全球能源供應鏈形成重大壓力。

ADNOC 秘密出貨 4 月至少出口 600 萬桶原油

根據船舶追蹤機構 Kpler、衛星分析公司 SynMax，以及三名知情人士透露，ADNOC 於 4 月透過 4 艘油輪，至少從波斯灣內港口出口 400 萬桶 Upper Zakum 原油，以及 200 萬桶 Das 原油，合計至少 600 萬桶。

消息人士指出，這些油輪在穿越荷姆茲海峽期間，多數關閉自動識別系統 (AIS) 訊號，以降低遭伊朗軍方鎖定的風險。這種作法過去多見於伊朗為規避美國制裁時使用，如今則被阿聯採用，凸顯戰區能源運輸風險持續升高。

其中，超大型原油輪 (VLCC)Hafeet 於 4 月 7 日在波斯灣裝載 200 萬桶 Upper Zakum 原油，並於 4 月 15 日成功駛離海峽。數據顯示，該批原油隨後於海峽外轉運至希臘籍油輪 Olympic Luck，再運往馬來西亞邊佳蘭(Pengerang) 煉油廠，該煉油廠由馬來西亞國家石油公司與沙烏地阿美共同持有。

拆分貨載搶攻亞洲市場 部分原油溢價創新高

知情人士透露，ADNOC 透過 STS 轉運，將大型貨載拆分成較小批次出售，不僅方便亞洲煉油廠承接，也能讓超大型油輪更快返回波斯灣重新裝貨，提高運輸效率。

其中一批拆分後運往東北亞煉油廠的 Upper Zakum 原油，成交價格甚至較 ADNOC 官方售價高出每桶 20 美元，創下歷史新高，反映在戰爭風險升高、供應吃緊背景下，亞洲買家願意支付高額溢價搶貨。

此外，VLCC「Aliakmon I」於 4 月 27 日裝載 200 萬桶 Das 原油，並於 5 月 2 日成功通過荷姆茲海峽，隔日卸往阿曼 Ras Markaz 儲油設施。另有兩艘蘇伊士型油輪分別載運 100 萬桶 Upper Zakum 原油前往南韓。