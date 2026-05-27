鉅亨網編譯許家華 2026-05-28 04:20

英國家庭正面臨新一輪能源成本壓力。隨著伊朗戰事引發全球能源供應緊張、荷姆茲海峽運輸持續受限，英國能源監管機構 Ofgem 宣布，自 7 月起家庭能源價格上限將調高 13%，使一般家庭年度能源支出升至近兩年最高水準，也讓歐洲原本逐漸降溫的能源危機再度升高。

根據 Ofgem 最新公告，英國家庭能源價格上限將從目前每年 1,641 英鎊提高至 1,862 英鎊，相當於增加 221 英鎊，約月增 18 英鎊，創 2024 年初以來最高水準。此次調整將於 7 月至 9 月生效。

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其中，天然氣價格漲幅遠高於電力。Ofgem 預估，家庭天然氣支出將大增 24%，電價則約上漲 5%。官方指出，中東局勢持續升溫推升天然氣批發價格，是此次漲價主因。

Ofgem 執行長 Tim Jarvis 表示，全球能源市場持續劇烈波動，而中東衝突帶來的天然氣價格上漲，正直接反映到英國家庭能源成本上。

Ofgem 指出，目前英國約 40%、約 2,100 萬至 2,200 萬個能源帳戶採固定費率合約，因此不會受到本輪漲價直接衝擊；但仍有數千萬戶採用浮動費率的家庭將承受成本上升壓力。

此次能源漲價背後，主要源於荷姆茲海峽供應受阻造成的全球市場震盪。荷姆茲海峽約承擔全球五分之一石油與液化天然氣 (LNG) 運輸量。伊朗戰事爆發後，布蘭特原油價格一度累計上漲約 33.5%，荷蘭 TTF 天然氣期貨價格也一度飆升近 50%。儘管近期油價因美伊和談消息短暫回落，但能源價格仍處於高位震盪。

能源顧問機構 Cornwall Insight 預估，英國能源價格上限可能在 10 月進一步升至 1,899.44 英鎊，較 7 月再增加約 2%，意味家庭能源壓力可能延續至冬季。

英國能源安全大臣 Ed Miliband 表示，這波能源價格上漲對家庭而言是「極不受歡迎的消息」。他指出，這場衝突並非英國主動選擇，卻正在對全國家庭帶來生活成本壓力。

他表示，政府將持續監控局勢發展，並規劃冬季可能的應對方案，而當前最迫切的工作仍是降低地緣政治緊張情勢，使石油與天然氣價格回落。

值得注意的是，這並非英國單一國家問題。歐洲其他國家也開始感受到能源衝擊。德國上月已限制加油站每日調整油價次數，而歐元區官方數據顯示，4 月能源價格年增率達 10.8%，能源成本再度成為通膨壓力來源之一。