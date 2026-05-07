鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-07 15:50

國際現貨金價 (XAUUSDOZ)今 (7) 日在亞洲午盤交易時段延續上一交易日漲勢，正於每盎司 4700 美元關鍵阻力區間反覆博弈，市場正評估美伊達成結束戰爭的協定所帶來的樂觀情緒，導致油價暴跌並緩解通膨擔憂，金價週三 (6 日) 飆漲近 3%，創下 3 月下旬以來單日最大漲幅紀錄。

驅動因素轉變！大摩看多黃金：年底金價上看5200美元 Fed今年至少降息一次(圖:shutterstock)

儘管尚未完全站穩更高水位，摩根士丹利 (下稱大摩) 最新表示，金市上行趨勢尚未結束，並維持今年底金價上漲至每盎司約 5200 美元的目標預期，較當前水位仍有約 10% 上漲空間。

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大摩研究部金屬與礦業大宗商品策略師 Amy Gower 在最新研報中指出，近期中東局勢並不是決定金價走勢的唯一變量，驅動金價的核心因素已發生轉變，對貨幣政策的敏感性已取代其他因素成為關鍵價格驅動力，令黃金避險地位黯然失色，也削弱對沖地緣政治與通膨風險的有效性。

美伊戰爭引發能源價格上行帶來的通膨壓力正影響聯準會政策路徑，市場因而調整降息預期，但大摩仍判斷今年至少會有一次降息，此前景將為金價提供支撐。

大摩進一步預估 Fed 將在明年 1 月與 3 月各降息一次，並認為黃金可能仍對實際收益率保持敏感，但仍有進一步上行空間。

Gower 同時指出，政策信號對資金流向的影響正在增強，這應有利黃金，因 ETF 購買決策對政策信號特別敏感，而黃金正與實際收益率重新對齊, 但地緣局勢仍將影響短期走勢。

美國總統川普近日表示，將推動達成持久和平協議已取得重大進展，市場普遍認為若衝突緩解，全球經濟可逐步擺脫能源衝擊壓力，但 Gower 提醒衝突持續越久，黃金面臨的不確定性也會增加，若市場開始預期利率長期不變甚至升息，金價可能受影響。