鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-05 19:10

美股近期雖然在大型科技股的帶領下屢創新高，但底層結構卻正經歷劇烈動盪。隨著電子商務巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 正式進軍第三方物流市場，道瓊運輸指數 (Dow Jones Transportation Average) 周一 (4 日) 正式跌入「熊市」區域，引發市場對「道氏理論」失效及大盤漲勢完整性的高度疑慮。

道瓊運輸指數墜入熊市 美股漲勢出現危機？(圖:shutterstock)

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亞馬遜副總裁 Peter Larsen 將此舉比作雲端運算的 AWS 時刻，強調亞馬遜正將其數十年來累積的物流基礎設施——包括超過 80,000 輛拖車、24,000 個貨櫃及 100 架貨機——轉化為向全球企業開放的商業服務。

摩根士丹利分析師 Ravi Shanker 稱此為北美貨運業的「分水嶺時刻」，認為現有的包裹與空運業者面臨結構性威脅。

運輸指數慘入熊市

受此競爭威脅影響，物流龍頭股周一集體跳水。聯邦快遞 (FDX-US) 大跌 9.4%，創下 1 年多來最慘烈單日表現；UPS (UPS-US) 下跌 9.7%，而合約物流服務商 GXO Logistics(GXO-US) 更是崩跌 16.5%。追蹤交通產業的 SPDR S&P 運輸 ETF (XTN-US) 周一下挫 4.5%，較 4 月底的高點已累計下跌近 21%，符合技術性熊市定義。

此前，市場曾將交通指數的疲軟歸咎於 Avis Budget Group 的異常波動，但隨著周一跌勢擴大至基礎設施與核心物流商，這種解釋已不再成立。除了亞馬遜的競爭壓力，高昂的燃油成本 (柴油與航空燃油) 也持續對卡車運輸和航空公司 (如達美航空、聯合航空) 構成沉重負擔。

道氏理論發出警報：漲勢恐難以為繼？

交通指數的崩潰為大盤敲響了警鐘。根據經典的「道氏理論」，運輸指數與工業指數必須互為確認，才能證明市場漲勢的穩健。然而，目前道瓊工業指數 (Dow Industrials) 停滯於 50,000 點以下，而交通指數卻率先跌入熊市，這種背離現象顯示漲勢並未擴展至廣大經濟領域。

此外，儘管標普 500 和納斯達克指數仍逼近歷史高點，但市場的漲跌線 (Advance/Decline line) 已開始停滯，呈現出「雙頂」跡象。