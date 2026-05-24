〈熱門股〉全新受惠磷化銦光電需求放量 周漲18.55%寫425元新天價

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-24 11:38

三五族光通訊磊晶廠全新 (2455-TW) 今 (2026) 年因 AI 光電產品需求放量，加上磷化銦 (InP) 基板缺料荒，恐將持續至 2027 年，基板價格已率先上漲 3%-5%，加上輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳提前抵台，有望為 AI 相關光電需求釋出進一步最新訊息，全新在上周外資由賣轉買，助攻全新周漲 18.55%，股價飆至 425 元寫歷史新高。

全新董事長陳建良(右)。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

業界人士透露，磷化銦磊晶廠訂單量暴增，部分廠商訂單甚至翻倍成長，供不應求態勢已然形成，在基板價格上揚的成本壓力下，磊晶廠持續醞釀調漲報價，產業鏈漲價效應持續發酵。

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全新在今年 800G 接收端產品出貨有望倍增，下一代 1.6T 產品已完成驗證並進入量產階段，CW Laser 發射端需求較去年呈現 3 位數成長，看好今年光電子營收可望繳出高雙位數成長，AI 產品端營收有望持續增長。

法人指出，全新受惠 AI 伺服器帶動光通訊需求爆發，公司 800G 接收端產品今年出貨預估將呈現 3 位數成長，1.6T 產品也已完成驗證並進入量產；在發射端方面，CW Laser 需求同步倍增。

另在消費、新興電子應用產品部分，AI 眼鏡、車用 LiDAR、機器人視覺及低軌衛星等新興應用逐步放量，也帶動全新在光電子業務上持續擴張。法人預估，全新今年度光電產品營收有望衝破 3 成以上。