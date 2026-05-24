鉅亨網編譯陳韋廷
《華爾街日報 (WSJ)》上周五(22 日) 引述參與開發 AI 代理框架「OpenClaw」工程師談話報導示警，生成式 AI 雖大幅提升寫程式速度，卻可能將大量低品質程式碼擴散至真實產品與服務中，埋下嚴重的技術隱患。
OpenClaw 內部智能體框架 Pi 創建者 Mario Zechner 說：「基礎設施正在崩潰，軟體漏洞比以往更多。我們或許還能撐幾個月甚至幾年，但終將為此付出代價。」
另一位工程師 Armin Ronacher 指出，AI 本應提升資深工程師的效率，但許多企業為追求短期產出，犧牲長期程式碼品質。這不僅導致初級人才斷層，更造成軟體漏洞叢生、服務中斷及資安風險，使得「技術債」持續累積。
兩人強調，能取代高薪開發者的 AI 系統，並不等同於具備穩定、可靠的軟體工程能力；在缺乏嚴格審查與測試的環境下，AI 甚至可能持續生成具潛在危險的糟糕程式碼。
報導也將此現象稱為「Vibe Slop」(氛圍式垃圾)，由「氛圍編碼」(Vibe Coding) 與 AI 生成的低質內容結合而成。
對一般用戶與企業採購者而言，應重新審視 AI 編程工具的邊界；AI 適合輔助生成草稿、樣板程式與初步功能驗證，但在正式業務系統中，人工的審查、測試、重構與安全評估仍不可或缺。儘管 AI 能壓縮開發時間，但若產出的是低價值、高風險的程式碼，最終修復與治理成本將遠超初期節省的開發開銷。
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