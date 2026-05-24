鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-24 12:00

《華爾街日報 (WSJ)》上周五(22 日) 引述參與開發 AI 代理框架「OpenClaw」工程師談話報導示警，生成式 AI 雖大幅提升寫程式速度，卻可能將大量低品質程式碼擴散至真實產品與服務中，埋下嚴重的技術隱患。

OpenClaw 內部智能體框架 Pi 創建者 Mario Zechner 說：「基礎設施正在崩潰，軟體漏洞比以往更多。我們或許還能撐幾個月甚至幾年，但終將為此付出代價。」

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另一位工程師 Armin Ronacher 指出，AI 本應提升資深工程師的效率，但許多企業為追求短期產出，犧牲長期程式碼品質。這不僅導致初級人才斷層，更造成軟體漏洞叢生、服務中斷及資安風險，使得「技術債」持續累積。

兩人強調，能取代高薪開發者的 AI 系統，並不等同於具備穩定、可靠的軟體工程能力；在缺乏嚴格審查與測試的環境下，AI 甚至可能持續生成具潛在危險的糟糕程式碼。

報導也將此現象稱為「Vibe Slop」(氛圍式垃圾)，由「氛圍編碼」(Vibe Coding) 與 AI 生成的低質內容結合而成。