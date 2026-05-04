鉅亨網編譯段智恆 2026-05-05 02:30

美國與歐盟貿易緊張情勢再度升溫。美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 周一 (4 日) 表示，華府將按計畫推進總統川普提出的對歐洲汽車加徵 25% 進口關稅方案，顯示美歐汽車貿易爭端恐再度升級。

葛里爾接受《CNBC》訪問時表示，他上周末已與歐盟及德國貿易官員進行溝通，向對方說明美方採取這項措施的原因，並再次提醒歐洲有關遵守雙邊貿易協議的重要性。

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他說：「我周末與歐盟和德國貿易官員保持聯繫，協助他們理解為何會發生這件事，也提醒他們我們過去針對履約問題進行的多次溝通。總統將繼續推進這項行動。」

當被問及新關稅是否只是談判籌碼，或將成為長期政策時，葛里爾回應稱：「這是整體協議的一部分。」

川普上周五宣布，將把歐盟汽車進口關稅由原先協議的 15% 提高至 25%，並指控歐盟未遵守去年夏天與華府達成的貿易協議。

歐盟執委會則反駁川普的說法，強調布魯塞爾並未違反協議，若美方片面破壞雙邊貿易安排，歐盟將保留一切維護自身利益的選項。

市場普遍認為，此次美歐貿易摩擦升溫，也與近期中東局勢有關。川普日前不滿歐洲盟國拒絕派遣海軍協助打通荷姆茲海峽，同時白宮上周宣布，將自德國撤出 5,000 名駐軍，令美歐外交與安全關係同步承壓。