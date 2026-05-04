鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-05 00:10

國際油價周一 (4 日) 盤中急漲，中東局勢再度急遽升溫。阿拉伯聯合大公國 (UAE) 自美伊停火以來首度發布飛彈威脅警報，伊朗則進一步強化對荷姆茲海峽的控制，同時警告若美軍進入相關海域，將採取軍事行動。市場擔憂全球能源供應風險升高，帶動布蘭特原油盤中一度衝破每桶 114 美元，創下近月新高。

中東局勢再升溫！阿聯飛彈警報響起 布油價格急漲逾5%(圖：REUTERS/TPG)

根據阿聯官方聲明，防空系統周一啟動應對來自伊朗方向的飛彈威脅，同一時間，位於富查伊拉 (Fujairah) 的石油工業區也傳出火警，成為近一個月來中東能源基礎設施首度再度遭到波及。

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此外，一艘隸屬阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 的油輪，稍早也在荷姆茲海峽外海遭伊朗無人機攻擊。外界尚不清楚，阿聯此次飛彈警報是否與該攻擊直接相關，但市場已迅速將其視為區域局勢升級的重要訊號。

截稿前，6 月交割的布蘭特原油期貨上漲 5.40%，至每桶 114.05 美元；6 月交割的西德州原油期貨上漲 3.47%，至每桶 105.48 美元。

伊朗警告美軍勿靠近荷姆茲 美國「自由計畫」正式啟動

這波局勢升級，正值美國總統川普周日宣布啟動「自由計畫」(Project Freedom) 後不到 24 小時。根據川普規劃，美軍將自周一起協助受困於波斯灣的商船重新通過荷姆茲海峽，支援資產包括飛彈驅逐艦、軍機與無人機，希望恢復這條全球能源命脈的正常航運。

美國中央司令部周一表示，目前已有兩艘懸掛美國國旗的商船成功通過荷姆茲海峽，顯示行動已正式展開，美軍也正積極協助恢復商業航運流量。

不過，伊朗半官方媒體《法斯通訊社》(Fars) 隨後報導，伊朗軍方在美國海軍試圖接近荷姆茲海峽時，已發射巡弋飛彈、火箭與作戰無人機進行警告射擊，並揚言若美軍進一步進入相關水域，將展開直接攻擊。

伊朗媒體 Tasnim 則進一步表示，德黑蘭已重新劃定荷姆茲海峽「控制區」，實質建立新的海上管制邊界，未來將由伊朗主導船舶通行安排。

油輪遭襲、船東觀望 油價衝破 114 美元

在軍事風險升高下，布蘭特原油盤中一度大漲超過 5%，突破每桶 114 美元。市場憂心，荷姆茲海峽若持續封鎖，全球能源供應鏈恐進一步受創。

荷姆茲海峽在戰前承擔全球約兩成原油與液化天然氣運輸，自 2 月底美以聯合空襲伊朗後，該水道幾乎全面停擺，已對全球能源與航運市場帶來持續衝擊。

儘管美方宣稱航道正逐步恢復，但多名接受訪問的船東與航運管理人士坦言，在缺乏更明確安全細節，包括水雷位置、護航安排以及防範伊朗攻擊機制前，多數業者仍不敢貿然重返荷姆茲。

全球風險管理公司 A/S Global Risk Management 首席分析師 Arne Lohmann Rasmussen 指出，美方這次是首度試圖透過軍事力量重啟荷姆茲航運，市場接下來將高度關注伊朗如何回應。