鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-02 16:50

分析稱，這波行情的導火線，是 SanDisk 發布獨立上市以來最亮眼的一份財報，而其背後，則是一場由人工智慧（AI）點燃、遠超預期兌現的儲存超級週期。

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週四（30 日），SanDisk 公布從威騰電子分拆獨立後首份重磅財報，三項核心數字均大幅超越華爾街預期：

營收達 59.5 億美元，分析師原先預估僅 51 億美元，超出幅度高達 16%；

毛利率直衝 78%，遠高於市場普遍預期的 70% 以下，在半導體業界極為罕見；

每股盈餘則為 23.41 美元，較預期的 17 美元高出約 37%。

這份財報隨即刺激分析機構大幅上調目標價。投資銀行 Susquehanna 將 SanDisk 目標價從 1,000 美元直接翻倍，調升至 2,000 美元。

分析指出，SanDisk 財報只是導火線，供需基本面的失衡才是這波行情真正的引爆點。

權威市調機構 TrendForce 預測，今年第二季全球 DRAM 記憶體合約價將暴漲 58% 至 75%，漲幅之大在儲存產業的一般景氣週期中前所未見。

供給端方面，三星、SK 海力士、美光等主要廠商正將大量產能轉投高頻寬記憶體（HBM），以滿足 AI 晶片的強勁需求，導致傳統 DDR 記憶體與 NAND 快閃記憶體產能遭到排擠。

值得注意的是，一台 AI 伺服器對 DRAM 的用量是一般伺服器的 8 倍、對 NAND 快閃記憶體的用量則達 3 倍。

根據市調機構 Omdia 的數據，2026 年 DRAM 市場規模幾乎倍增，NAND 快閃記憶體市場最高可成長 4 倍，但產能難以跟上。業界普遍預期，供給吃緊的局面至少將延續至 2027 年下半年。

四強各有邏輯 漲幅表現不一

分析人士指出，儘管四大龍頭同步創高，各自的上漲邏輯卻有所差異。

希捷科技

希捷科技週五收盤上漲 7.91%，憑藉獨家熱輔助磁記錄技術（HAMR），可量產 44TB 以上的高容量硬碟，遠超競爭對手的 28TB 規格，在 AI 資料中心中具備高儲存密度與低成本優勢。

其資料中心業務佔總營收八成，年增幅達 55%，相關技術壁壘預計可維持 12 至 18 個月，訂單已排到 2027 年。

美光科技

美光科技收盤上漲 4.84%。該公司在 HBM 市場的市占率已攀升至 21%，躍居全球第二，並率先與主要客戶簽訂長達 5 年的 HBM 銷售協議，有望打破儲存產業「暴漲暴跌」的傳統週期宿命，大幅提升未來營收的能見度。

SanDisk

SanDisk 收盤上漲 8.25%。該公司受惠於獨立上市後「純 NAND」和固態硬碟供應商定位的重新評價，得以直接對接微軟、Meta(META-US) 等加速轉向全快閃記憶體資料中心的超大型客戶，估值空間大幅打開。

不過分析人士也提醒，78% 的超高毛利率恐引發業界搶進擴產，一旦未來產能過剩，週期反轉風險不可忽視。

威騰電子