鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-23 15:20

中國監管當局對境外券商非法在境內攬客開戶的整治行動全面升級。週五（22 日），經國務院同意，中國證監會聯合工業和信息化部、公安部、中國人民銀行等共八個部門，聯合印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》（整治方案），宣示將在兩年集中整治期內，全面取締境外機構在中國境內的非法跨境經營活動。

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依據公告，富途控股面臨高達 18.5 億元人民幣的罰款，創辦人兼執行長李華遭罰 125 萬元；老虎證券則面臨 4.11 億元人民幣的罰沒處分，執行長巫天華同遭罰款 125 萬元。消息傳出後，兩家公司美股開盤均重挫近 30%。

證監會認定，上述三家機構在未取得中國境內證券業務經營資格的情況下，從事包括營銷推廣、交易指令處理等業務並從中牟利，違反《證券法》、《證券投資基金法》及《期貨和衍生品法》相關規定，構成非法經營。

《整治方案》的核心機制在於設置兩年集中整治期。過渡期間，境外機構不得再為中國境內投資者提供買入交易或資金轉入服務，僅允許單向賣出並轉出資金；整治期滿後，境外機構須全面關閉面向境內的網站、交易軟體及相關服務。

一位香港券商從業者向媒體指出，此次政策的核心轉變，在於從過去的「嚴防增量」升級為「清理存量」，清楚劃定紅線，境外持牌並不等同於可在境內展業。

對於有跨境投資需求的中國投資者，中國當局明確表示，將推動改善相關監理制度，引導境內投資人透過港股通、合格境內機構投資人（QDII）及跨國理財通等合法管道進行境外投資。

南開大學金融發展研究院院長田利輝指出，此次整治設有兩年過渡期，資產安全不受影響，但美股直接投資確實存在明顯缺口，短期陣痛難以避免。

他認為，「堵偏門」正在倒逼「開正門」加速，是資本帳戶有序開放與金融安全再平衡的必經之路。

此次整治最大的結構性特點，在於跨部門的全鏈條協同。除證監會外，整治範圍涵蓋外匯管理、銀行監管、網路管理及犯罪打擊等多個領域，整治對象也延伸至協助非法展業的境內中介，以及散布開戶教程的網路媒體帳號。

香港證監會亦同步要求所有持牌機構檢查是否有可疑或偽造文件被用於開戶，中介機構部執行董事葉志衡強調，對開戶過程中的嚴重監控失誤採取「零容忍」態度。