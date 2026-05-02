馬斯克庭上認了！xAI用OpenAI訓練Grok 「AI蒸餾」引爆產業雙標爭議
鉅亨網編譯莊閔棻
美國科技億萬富翁馬斯克近日在加州奧克蘭聯邦法院出庭作證時，罕見承認旗下人工智慧（AI）公司 xAI 曾使用 OpenAI 的模型來訓練其聊天機器人 Grok，並以「所有 AI 公司都這麼做」作為辯解，引發外界質疑。
分析指出，該場庭審原本是馬斯克試圖證明 OpenAI「背離創立初心」的重要戰場，意圖說服陪審團相信 OpenAI 執行長奧特曼將一家非營利 AI 實驗室轉變為以盈利為導向的企業。然而，OpenAI 辯護律師 William Savitt 的一個技術性問題，卻讓局勢出現逆轉。
當被問及是否了解「蒸餾（distillation）」技術時，馬斯克解釋為「用一個 AI 模型訓練另一個模型」。
隨後在追問 xAI 是否曾使用 OpenAI 模型進行此類操作時，他並未否認，而是回應「一般來說，所有 AI 公司都這麼做」，並進一步承認「部分如此」。
所謂「蒸餾」，是一種常見於 AI 開發的技術，透過大型「教師模型」的輸出來訓練較小的「學生模型」，在降低成本的同時維持接近性能。
在合法範圍內，企業通常使用自家模型進行蒸餾，例如 OpenAI 將 GPT-4 優化為輕量版本，或 Anthropic 將 Claude 系列模型進行簡化。
但爭議焦點在於，若使用競爭對手模型進行蒸餾，是否構成知識產權侵害。
OpenAI、Anthropic 及 Google 近年多次公開指控部分中國 AI 企業（如 DeepSeek 等）透過蒸餾「竊取能力」。
Google(GOOGL-US) 甚至將此行為稱為「蒸餾攻擊」，視為違反服務條款的侵權行為。
而外界認為，馬斯克在法庭上的說法，卻等同承認美國 AI 公司亦存在類似行為，讓產業指控出現自我矛盾。
事實上，AI 企業間的「蒸餾衝突」已逐步公開化。2025 年，Anthropic 以違反條款為由，切斷 OpenAI 對其 Claude 模型的 API 存取權，理由即為疑似進行蒸餾。
近期，Anthropic 更進一步限制 xAI 的模型存取權，顯示馬斯克旗下公司已成為業界防範對象之一。
庭審中，Savitt 進一步追問 OpenAI 技術是否被用於 xAI 產品開發，馬斯克則回應：「用其他 AI 來驗證你的 AI，是標準做法。」分析指出，此番說法被解讀為，不僅用於訓練，也涉及模型測試與驗證。
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