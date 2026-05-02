馬斯克庭上認了！xAI用OpenAI訓練Grok　「AI蒸餾」引爆產業雙標爭議

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-02 13:43

美國科技億萬富翁馬斯克近日在加州奧克蘭聯邦法院出庭作證時，罕見承認旗下人工智慧（AI）公司 xAI 曾使用 OpenAI 的模型來訓練其聊天機器人 Grok，並以「所有 AI 公司都這麼做」作為辯解，引發外界質疑。

馬斯克庭上承認xAI用OpenAI訓練Grok。(圖：Shutterstock)

分析指出，該場庭審原本是馬斯克試圖證明 OpenAI「背離創立初心」的重要戰場，意圖說服陪審團相信 OpenAI 執行長奧特曼將一家非營利 AI 實驗室轉變為以盈利為導向的企業。然而，OpenAI 辯護律師 William Savitt 的一個技術性問題，卻讓局勢出現逆轉。

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當被問及是否了解「蒸餾（distillation）」技術時，馬斯克解釋為「用一個 AI 模型訓練另一個模型」。

隨後在追問 xAI 是否曾使用 OpenAI 模型進行此類操作時，他並未否認，而是回應「一般來說，所有 AI 公司都這麼做」，並進一步承認「部分如此」。

所謂「蒸餾」，是一種常見於 AI 開發的技術，透過大型「教師模型」的輸出來訓練較小的「學生模型」，在降低成本的同時維持接近性能。

在合法範圍內，企業通常使用自家模型進行蒸餾，例如 OpenAI 將 GPT-4 優化為輕量版本，或 Anthropic 將 Claude 系列模型進行簡化。

但爭議焦點在於，若使用競爭對手模型進行蒸餾，是否構成知識產權侵害。

OpenAI、Anthropic 及 Google 近年多次公開指控部分中國 AI 企業（如 DeepSeek 等）透過蒸餾「竊取能力」。

而外界認為，馬斯克在法庭上的說法，卻等同承認美國 AI 公司亦存在類似行為，讓產業指控出現自我矛盾。

事實上，AI 企業間的「蒸餾衝突」已逐步公開化。2025 年，Anthropic 以違反條款為由，切斷 OpenAI 對其 Claude 模型的 API 存取權，理由即為疑似進行蒸餾。

近期，Anthropic 更進一步限制 xAI 的模型存取權，顯示馬斯克旗下公司已成為業界防範對象之一。