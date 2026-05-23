鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-23 16:00

《MarketWatch》報導，大宗商品市場再度針對荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 遲遲無法重新開放的風險發出警告。若這條波斯灣關鍵航道直到 8 月底仍大致處於封鎖，全球布蘭特原油供應將進一步惡化，並大幅提高「2008 年失控 (train wreck) 情境」重演的可能性。

荷姆茲海峽8月底前未開放，2008年危機恐重演(圖：Shutterstock)

這項警告來自 Rapidan Energy。該公司由前美國總統小布希 (George W. Bush) 白宮能源顧問 Bob McNally 創立，McNally 過去也曾擔任避險基金 Tudor Investment 策略師。

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Rapidan 在 5 月 21 日客戶報告中指出，「這種需求破壞規模，意味著實體原油價格可能較目前水準翻倍，同時引發整體經濟『出軌』：油價飆升至每桶 150 至 200 美元，將壓縮家庭支出、衝擊高耗能產業、考驗 AI 驅動的風險資產，並挑戰高槓桿信貸市場。」

Rapidan 團隊指出，自 1970 年代以來，幾乎每一次美國重大經濟衰退前，都曾出現實質油價急漲。「當油價衝擊與既有的整體經濟與金融壓力碰撞時，事情才真正變得危險。」

McNally 表示，用於實體交割的即期布蘭特原油價格周五報每桶 107 美元，而在衝突爆發初期一度衝上 144 美元。他的團隊預估，現實市場中的原油價格今夏高點約落在每桶 130 美元左右，但若荷姆茲海峽僵局延續至 8 月之後，價格恐飆升至 175 美元。

需要注意的是，實體交割原油價格與「紙上交易」的布蘭特原油期貨價格不同。根據 FactSet，布蘭特原油期貨周五約為每桶 100 美元。

Rapidan 指出，在 2007 至 2008 年全球金融危機期間，油價暴漲正好撞上已因房市與批發融資壓力而高度脆弱的金融體系。

他們也提到，如今銀行資產負債表狀況較佳、先進經濟體對石油依賴度較低，而且貨幣政策框架也比 50 年前更可靠。

但問題在於，自 2022 年以來，美股多頭行情很大程度由科技股與 AI 支出熱潮所推動。市場預估，今年投入 AI 競賽的資本總額將超過 7,500 億美元，而且未來幾年還將持續加速。

伊朗戰爭引發的通膨風險，也推高美國公債殖利率。美國 30 年期公債殖利率周五接近 2007 年高點 5.07%，10 年期公債殖利率逼近 4.56%，遠高於 2020 年的約 0.5%。這意味著家庭、企業與美國政府的借貸成本都將進一步上升。

Rapidan 團隊指出，目前「AI 概念股」的估值，是建立在「樂觀成長與低利率」假設之上。若各國央行被迫升息，將進一步放大「不透明非銀行槓桿」的脆弱性。

此外，在規模估計達 2 兆美元的私人信貸市場快速擴張後，市場也開始出現問題徵兆。金融穩定委員會 (FSB)5 月報告指出，私人信貸市場尚未真正經歷「嚴重經濟衰退」，屆時恐暴露槓桿與借款人信用風險問題。

Rapidan 目前的基本預測，是荷姆茲海峽將於 7 月重新開放，但即便如此，全球石油供應仍將減少，油價也會維持高檔。

若全球布蘭特原油價格衝上每桶 200 美元，Rapidan 估計，美國零售汽油價格可能突破每加侖 6 美元，而在陣亡將士紀念日 (Memorial Day) 假期與夏季開車旺季來臨前，汽油價格約為每加侖 4.5 美元。