鉅亨網編譯段智恆 2026-05-01 03:04

歐洲央行 (ECB) 周四 (30 日) 宣布維持利率不變後，總裁拉加德 (Christine Lagarde) 駁斥近期市場對歐元區陷入「停滯性通膨」的說法，強調當前經濟環境與 1970 年代全球經歷的停滯性通膨「完全不同」，不應將這個帶有高度焦慮色彩的名詞套用在目前情勢。

近期隨著中東戰事推升能源價格，加上歐元區經濟成長動能放緩，不少市場人士開始擔憂歐洲恐重演 1970 年代高通膨、低成長並伴隨高失業的停滯性通膨局面。不過，拉加德表示，1970 年代的經濟背景與現在截然不同，當時通膨長期失控、失業率高企，且貨幣與財政政策架構遠不如現在成熟，因此 ECB 不認為「停滯性通膨」是描述當前歐元區經濟的合適詞彙。

‌



拉加德指出，ECB 現行政策框架足夠強健，並有明確決心將通膨率拉回 2% 的目標水準，這與 1970 年代通膨持續失控、難以受控的情況有本質差異。她強調，儘管目前通膨上行風險與經濟下行風險同步升高，但這並不代表歐元區正走向停滯性通膨。

她並引用 ECB 先前的經濟預測指出，歐元區今年經濟預估成長 0.8% 至 0.9%，明年約 1.2% 至 1.3%，2028 年則可望維持約 1.3% 至 1.4% 的增速，「這不是我所認為的停滯，更不用說衰退」，僅是成長速度較戰前預期有所放緩。