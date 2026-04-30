鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-30 20:33

歐洲央行 (ECB) 周四 (30 日) 宣布將存款利率維持在 2% 的水準不變，這已是連續第三次會議按兵不動，符合市場預期。儘管伊朗戰爭引發的能源價格飆升正推升通膨壓力並抑制經濟成長，官員們表示仍需要更多時間來評估戰爭對歐元區經濟造成的具體衝擊程度。

能源衝擊與停滯性通膨威脅 歐洲央行維持利率2%不變(圖:REUTERS/TPG)

數據顯示，歐元區經濟正面臨嚴峻挑戰。今年第一季國內生產毛額 (GDP) 僅成長 0.1%，低於市場預期，加劇了外界對「停滯性通膨」(Stagflation) 的疑慮。與此同時，受能源成本增加影響，4 月份通膨率已躍升至 3%，寫下 2023 年秋季以來最快增速，且遠高於央行 2% 的長期目標。

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管理委員會在聲明中稱：「通膨的上行風險與成長的下行風險均已加劇。」

政策制定者指出，中東地區兩個月的戰火以及荷姆茲海峽的持續封鎖，使歐元區經濟前景陷入高度不確定性。原油價格在周四一度突破每桶 126 美元，創下 4 年新高。央行警告，能源價格維持高位的時間愈長，對整體通膨與經濟的情緒影響就愈強烈，其後續的間接與二次效應將取決於衝突的持續時間與強度。

儘管目前市場預期年底前將有 3 次、每次一碼的升息空間，但 ECB 重申將採取「逐次會議決定」的模式，不會預先承諾任何特定的利率路徑。總裁拉加德 (Christine Lagarde) 強調，戰爭的「反覆性」使得經濟前景難以評估。