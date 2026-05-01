鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-01 14:45

南韓 4 月出口年增率達 48%，不僅連續第 11 個月呈現成長，也超越市場預期，全球對人工智慧 (AI) 基礎建設的龐大需求，帶動半導體銷售強勁成長，抵銷了中東衝突帶來的市場焦慮。

南韓4月出口飆48% AI帶動記憶體與SSD全面噴發 (圖:Shutterstock)

南韓政府周五 (1 日) 公布的數據顯示，這個亞洲第四大經濟體 4 月出口額較去年同期增長 48%，優於分析師預估的 45.3%。

‌



南韓產業通商資源部表示，由於記憶體晶片合約價格調漲，4 月半導體出口較去年同期成長 173%。而拜 AI 熱潮帶動固態硬碟 (SSD) 需求之賜，電腦相關產品出口更飆升 516%。

此外，受原油價格上漲影響，石油產品出口成長 40%。

汽車出口年減 5.5%，反映中東局勢緊張及美國汽車產量擴大的影響。不過，電動車與油電混合動力車的出口仍分別成長 23% 與 9%。

從出口國家來看，南韓 4 月對中國出口激增 63%，對美國出口成長 54%，兩者均以半導體為主。

此貿易數據公布前幾天，晶片巨頭三星電子與 SK 海力士 (SK Hynix) 才剛發布驚人的財報，可看出晶片荒帶來的紅利正幫助這個出口導向型經濟體，度過中東衝突帶來的風險。

三星電子周四公布上季營業利益成長超過八倍，半導體事業獲利更飆升 47 倍至歷史新高，SK 海力士日前也公布上季淨利暴增近四倍。

渣打銀行南韓分行經濟學家 Park Chong-hoon 說：「雖然中東衝突導致原油進口連續三個月增加，但高毛利的科技產品出貨、以及電腦周邊設備出口激增，足以抵銷能源成本。」