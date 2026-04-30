鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-30 23:00

美國勞工部周四 (30 日) 公布數據顯示，上周初領失業救濟金人數大幅下降至 18.9 萬人，較前周減少 2.6 萬人，不僅遠低於市場預期的約 21 萬人水準，更創下 1969 年以來新低，顯示儘管企業陸續宣布裁員計畫，實際裁員情況仍相當有限，就業市場持續展現穩定性。

美國上周初領失業金人數降至 18.9 萬，創 1969 年以來新低。(圖：ZeroHedge)

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數據亦顯示，續領失業救濟金人數減少至約 178.5 萬人，為近兩年低點，反映失業者重新就業或退出救濟體系的速度加快。整體而言，就業市場仍處於「低招募、低裁員」的狀態，企業對人力調整態度審慎。

續領失業救濟金人數減少至約 178.5 萬人，為近兩年低點。(圖：ZeroHedge)

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

儘管中東戰事推升油價並增加經濟不確定性，目前尚未對美國就業市場造成明顯衝擊。經濟學家指出，荷姆茲海峽航運受阻可能推升包括肥料、石化產品與鋁等原物料價格，未來仍可能對企業成本與就業產生間接影響。

市場普遍認為，就業市場維持穩定，將支持聯準會延續觀望立場。聯準會 (Fed) 日前已決議維持利率於 3.5% 至 3.75% 區間不變，主席鮑爾並指出，就業市場正顯現出「愈來愈多穩定跡象」，使決策官員無須急於推動降息。

此外，消費者信心調查亦顯示，認為「工作難找」的比例下降，而認為「職缺充足」的看法變動不大，與失業率可能持穩的預期相符。經濟學家認為，在就業市場未明顯惡化前，聯準會短期內缺乏轉向寬鬆政策的急迫性。