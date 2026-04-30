鉅亨網編譯段智恆 2026-05-01 00:00

《路透》周四 (30 日) 報導，伊朗警告，若美國恢復對其發動攻擊，將對美軍在中東地區據點發動「長期且痛苦的打擊」，並重申將持續掌控荷姆茲海峽，使華府推動恢復航運的計畫更加複雜。在衝突升溫之際，國際油價劇烈震盪，市場對全球經濟前景的憂慮同步升高。

自 2 月下旬美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，這條關鍵能源通道仍處於封鎖狀態，影響全球約兩成石油與天然氣供應。儘管雙方自 4 月 8 日起進入停火，但伊朗仍以美方對其石油出口實施海上封鎖為由，持續限制船隻通行，導致航運未能恢復正常。

‌



伊朗強硬表態 威脅報復並堅持控制海峽

伊朗革命衛隊高層表示，任何新的美方軍事行動都將引發報復性攻擊，目標包括美軍區域基地與軍艦。伊朗最高領袖穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 亦強調，將在新的管理架構下消除外國勢力對海峽的「濫用」，顯示德黑蘭意圖長期維持對荷姆茲海峽的掌控。

伊朗國會議長與外交部長也釋出類似訊號，重申該國在該水道的主導地位。分析指出，伊朗除限制大部分外國船隻通行外，亦持續對以色列及美國在區域內的軍事與商業目標發動無人機與飛彈攻擊，使局勢進一步升溫。

美國方面則考慮多種選項，包括對伊朗發動新一輪有限打擊，以迫使其重返談判。另有方案涉及派遣地面部隊控制部分海峽區域，以恢復商業航運。消息指出，美國總統川普已安排聽取相關簡報。

油價劇烈波動 國際社會憂經濟衝擊擴大

受地緣政治風險推升，布蘭特原油價格一度飆升至每桶 126 美元上方，隨後回落至約 113 美元。自戰事爆發以來，油價已接近翻倍，推升全球通膨壓力並加重各國能源成本負擔。

聯合國秘書長古特雷斯警告，若海峽封鎖持續至年中，全球經濟成長將進一步放緩，通膨將升高，並可能使數千萬人陷入貧困與糧食危機。他指出，「這條重要動脈被阻塞的時間愈長，造成的損害就愈難逆轉」。

在外交層面，美國正推動建立「海上自由聯盟」(Maritime Freedom Construct, MFC)，邀請盟友參與戰後海上安全架構，以確保船隻能安全通過海峽。不過，法國與英國等國表示，僅在衝突結束後才會考慮協助恢復航道。

巴基斯坦持續居中斡旋，雙方透過間接溝通釋出訊號。伊朗最新提案主張，待戰事正式結束並恢復航運後，再討論其核計畫，但未符合美方要求先處理核議題的立場。消息人士指出，伊朗已要求時間考慮美方回應，預計本周稍晚作出答覆。

此外，日本首相高市早苗與伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 通話，關切日本相關船隻與其他商船的通行安全。伊朗方面則表示，若美方改變政策立場，將重新回到外交談判軌道。