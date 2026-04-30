鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-30 21:10

美國商務部經濟分析局 (BEA) 周四 (30 日) 公布初步數據顯示，受人工智慧 (AI) 投資熱潮與政府支出回升帶動，美國 2026 年第一季國內生產毛額 (GDP) 季增年率成長 2%，較前一季因聯邦政府長時間停擺而僅成長 0.5% 明顯回溫，但略低於市場預期。

AI撐經濟！美國第一季GDP成長2% 戰事與通膨成隱憂(圖：REUTERS/TPG)

儘管整體經濟維持擴張，結構上已出現分化。占經濟活動約三分之二的消費支出成長 1.6%，低於前季的 1.9%，顯示民間需求逐步降溫；相較之下，企業投資顯著轉強，設備與廠房支出大幅成長 10.4%，創近三年最快增速，主要受資料中心建設與 AI 相關投資推動。政府支出亦在前季大幅萎縮後反彈，成為本季成長的重要支撐。

‌



不過，貿易部門對經濟形成拖累。由於企業為滿足 AI 設備需求擴大進口，淨出口使 GDP 減少約 1.3 個百分點，為一年來最大負面貢獻。

AI 投資撐起成長動能 消費轉弱成隱憂

衡量內需基本面的「民間國內最終銷售」第一季成長 2.5%，優於前季的 1.8%，顯示企業投資仍對經濟形成支撐。然而，作為傳統成長引擎的消費支出已顯露疲態。隨著油價上漲與生活成本攀升，家庭財務壓力增加，部分消費者開始動用儲蓄或降低儲蓄率以維持支出，顯示需求基礎正逐步轉弱。

企業端亦感受到變化。部分大型消費品牌已指出，低收入族群支出轉趨保守，反映高油價與地緣政治不確定性正影響消費信心。

通膨壓力升溫 戰事與政策前景增添變數

通膨壓力同步升溫。聯準會 (Fed) 偏好的個人消費支出 (PCE) 物價指數 3 月按月成長 0.7%，創 2022 年以來最大升幅，年增率達 3.5%；剔除食品與能源的核心 PCE 年增率升至 3.2%，為逾兩年高點，顯示能源成本上升正逐步外溢至整體物價。

中東戰事成為主要推手。自 2 月底以來，美國汽油價格大幅上揚，平均油價已突破每加侖 4 美元，對家庭支出形成壓力。市場關注，若荷姆茲海峽航運持續受阻，將進一步干擾能源供應與全球貿易，對經濟成長與通膨帶來雙重衝擊。

就業市場仍提供一定支撐。上周初領失業救濟金人數降至 1960 年代末以來低點，顯示裁員情況有限；但整體就業動能已較前兩年明顯降溫，第一季平均每月新增就業約 6.8 萬人。

在政策面上，Fed 最新會議決議維持利率於 3.5% 至 3.75% 區間不變。Fed 主席鮑爾表示，美國經濟仍「相當具韌性」，但中東局勢與通膨走勢使前景充滿不確定性，決策官員對未來政策路徑亦出現分歧。