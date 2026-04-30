鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-30 21:50

美股主要指數周四 (30 日) 開盤走高，延續近期反彈走勢，投資人消化最新一波企業財報，在獲利表現穩健帶動下提振市場信心，即便中東戰事升溫的不確定性仍在，股市仍展現韌性。標普 500 與那斯達克指數同步上揚，資金偏好風險資產，同時債市走強，美債價格上升、殖利率回落。

大宗商品方面，國際油價自四年高點回落，進一步緩解通膨壓力預期。隨著美國經濟數據維持穩健，市場看好企業基本面支撐，美股有望寫下 2020 年以來最佳單月表現。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 400 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數跌近 30 點或近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.6%。台積電 ADR 跌 0.02%。

在經濟數據展現韌性與企業財報表現穩健帶動下，美股周四延續反彈走勢，同時國際油價自近期高點回落，也進一步提振市場風險偏好。主要股指維持漲勢，美債殖利率則走低，顯示資金情緒偏向樂觀。

數據面顯示，美國經濟在 2026 年初加速成長。美國商務部經濟分析局 (BEA) 公布，第一季國內生產毛額 (GDP) 初值折合年率成長 2%，較 2025 年末受聯邦政府停擺影響的疲弱表現明顯回升。消費支出成長 1.6%，優於市場預期，主要由服務需求帶動。此外，最新公布的初領失業金人數降至數十年低點，顯示就業市場依然穩健。

在宏觀數據支撐下，股市維持上行動能。與此同時，國際油價出現回落，布蘭特原油跌至每桶 114 美元，緩解市場對能源成本與通膨壓力的憂慮，成為推動股市走高的另一項因素。

值得注意的是，上述數據公布前一日，聯準會決議維持利率不變，但在中東戰事升溫帶來的不確定性下，決策官員對未來政策路徑的分歧擴大，反映貨幣政策前景仍存在變數。

另一方面，本周進入企業財報密集公布期，市場高度關注大型科技企業在人工智慧（AI）領域的投資成效。最新財報顯示，Alphabet 旗下 Google 已逐步展現 AI 投資回報，帶動市場信心；相較之下，Meta 表現則略顯落後。蘋果預計將於盤後公布財報，成為市場下一個關注焦點。

在經濟數據穩健、油價回落與企業財報支撐下，市場情緒有所回暖，但在聯準會政策不確定性與地緣政治風險仍存的情況下，後續走勢仍需觀察。

截至台北時間周四（30 日）21 時許：

焦點個股：

禮來 (LLY-US) 早盤股價上漲 6.45%，至每股 906.09 美元

禮來 (Eli Lilly) 盤前股價大漲近 8%，受惠第一季財報優於市場預期。該公司旗下減重與糖尿病藥物 Zepbound 與猛健樂 (Mounjaro) 銷售強勁，帶動營收與獲利雙雙超標，並上調全年營收預測至 820 億至 850 億美元，高於先前預估的 800 億至 830 億美元。

開拓重工 (CAT-US) 早盤股價上漲 7.39%，至每股 869.92 美元

開拓重工 (卡特彼勒 / Caterpillar) 盤前上漲 4.5%，第一季財報優於預期帶動股價走強。該公司調整後每股盈餘報 5.54 美元，優於市場預期的 4.62 美元；營收達 174.2 億美元，也高於預估的 166.1 億美元，顯示需求維持穩健。

默沙東 (MRK-US) 早盤股價下跌 0.77%，至每股 110.10 美元

默沙東 (Merck) 盤前上漲 3.4%，第一季業績優於市場預期。受惠癌症免疫療法 Keytruda 需求強勁，該公司調整後每股虧損為 1.28 美元，優於市場預期的虧損 1.51 美元；營收報 162.9 億美元，高於預估的 158.2 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 PCE 物價指數年增率報 3.5%，預期 3.5%，前值 2.8%

美國 3 月 PCE 物價指數月增率報 0.7%，預期 0.7%，前值 0.4%

美國 3 月核心 PCE 物價指數年增率報 3.2%，預期 3.2%，前值 3.0%

美國 3 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國第一季 GDP 季增年率初值報 2.0%，預期 2.3%，前值 0.5%

美國第一季核心 PCE 季增年率初值報 4.3%，預期 4.1%，前值 2.7%

美國第一季消費者支出季增年率初值報 1.6%，前值 1.9%

美國上周初領失業金人數報 18.9 萬，預期 21.3 萬，前值 21.5 萬

美國上周續領失業金人數報 178.5 萬，預期 182 萬，前值 180.8 萬

華爾街分析：

摩根士丹利表示，由於美國通膨頑固且經濟表現具韌性，該行放棄了先前對 Fed 於今年降息的預測，預計將從明年才開始降息。大摩在報告中稱，通膨仍高於 Fed 的 2% 目標，近期經濟數據顯示成長和勞動力市場持續強勁，降低了進一步政策寬鬆的緊迫性。