鉅亨網編譯段智恆 2026-05-01 03:30

美國總統川普周四 (30 日) 表示，在英國國王查爾斯三世 (King Charles III) 與王后卡蜜拉 (Queen Camilla) 結束白宮訪問後，美方將取消部分與蘇格蘭威士忌相關的關稅與貿易限制，為英美貿易關係帶來一項重要讓步，也替長期存在的威士忌關稅爭議帶來轉機。

川普鬆綁蘇格蘭威士忌關稅 稱英王白宮行促成讓步(圖：REUTERS/TPG)

川普透過 Truth Social 發文表示，他將取消涉及蘇格蘭與美國肯塔基州在威士忌與波本威士忌產業合作的部分關稅與限制，讓雙方能恢復更順暢的商業往來。他形容，蘇格蘭威士忌與肯塔基波本是兩地極具代表性的重要產業，此次調整有助深化雙邊產業合作。

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川普表示，這項決定是「向剛離開白宮、即將返回英國的國王與王后致敬」，並稱「國王和王后讓我做出一件其他人多年來都辦不到的事，而且他們幾乎沒有開口要求」。

他也指出，美英兩地長期在威士忌產業鏈上維持密切合作，尤其是橡木桶等製程材料的跨境貿易歷史悠久，「很多人多年來一直希望能做到這件事」，如今終於取得突破。

蘇格蘭威士忌關稅一直是美英貿易談判中的敏感議題。英國方面過去多次主張，若美方取消相關關稅，不僅有助蘇格蘭酒商出口，也將讓美國波本威士忌生產商受惠，因兩地產業在木桶供應與熟成工藝上有高度互補關係。