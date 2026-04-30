鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-30 20:44

美國 3 月個人消費支出 (PCE) 物價指數顯示通膨再度升溫，在能源價格飆升帶動下，聯準會 (Fed) 最關注的通膨指標出現明顯壓力，也使市場對降息路徑的預期進一步降溫。

能源價格撐起通膨！美國3月PCE升溫 Fed降息路更遠了(圖：REUTERS/TPG)

Fed 今年恐怕都不會降息。(圖：芝商所 FedWatch 工具)

‌



根據美國商務部經濟分析局 (BEA) 周四 (30 日) 公布數據，PCE 物價指數按月上升 0.7%，高於 2 月的 0.4%；年增率達 3.5%，明顯高於 Fed 的 2% 目標。

3 月 PCE 年增率達 3.5%，明顯高於 Fed 的 2% 目標。(圖：ZeroHedge)

3 月剔除食品與能源價格的核心 PCE 按月成長 0.3%，低於前月的 0.4%，但年增率仍升至 3.2%，為 2023 年 11 月以來最高，顯示潛在通膨壓力尚未明顯緩解。

核心 PCE 年增率仍升至 3.2%，為 2023 年 11 月以來最高 (圖：ZeroHedge)

能源價格推升通膨 Fed 降息路徑分歧擴大

本次通膨升溫主要來自能源價格飆升，尤其汽油價格大幅上揚，帶動非耐久財價格走高。分析指出，伊朗戰事推升油價，使荷姆茲海峽封鎖衝擊能源供應，成為近期通膨反彈的關鍵因素之一。

本次通膨升溫主要來自能源價格飆升，尤其汽油價格大幅上揚。(圖：ZeroHedge)

通膨數據公布之際，Fed 於前一日會議決定維持利率不變，但內部分歧擴大。在 Fed 主席鮑爾任內最後一次會議上，多數官員仍傾向維持未來降息方向，但已有官員反對，主張未來政策應保留升息或降息的彈性，凸顯在通膨與經濟不確定性升高下，決策共識正在鬆動。

PCE 數據亦反映，通膨自 2021 年以來持續高於目標，先後受到疫情後價格飆升、關稅政策，以及近期中東戰事推升能源成本影響，原本預期逐步降溫的通膨走勢遭到打斷。

消費與所得同步成長 儲蓄率下滑引關注

在需求面方面，3 月消費支出按月成長 0.9%，符合市場預期，主要由能源相關支出大幅增加所帶動，其中汽油與能源商品支出月增達 20%。此外，個人所得成長 0.6%，高於市場預期的 0.3%，顯示民間企業薪資與收入動能仍具支撐。

消費與所得同步成長。(圖：ZeroHedge)

不過，消費成長持續快於所得，使儲蓄率進一步下滑至近四年低點，顯示家庭財務緩衝逐漸減弱，可能成為未來消費動能的一項隱憂。

儲蓄率進一步下滑至近四年低點。(圖：ZeroHedge)

此外，儘管核心與「超級核心」通膨 (剔除能源與住房等項目) 升幅相對溫和，顯示能源價格外溢至整體經濟的速度尚未全面擴散，但市場普遍認為，若油價持續高檔，通膨壓力仍可能進一步擴大。

核心與「超級核心」通膨 (剔除能源與住房等項目) 升幅相對溫和。(圖：ZeroHedge)